МВД предложило не возбуждать дела о наркотиках без факта их передачи

МВД предложило не возбуждать дела о наркотиках без факта их передачи

Подобные дела не имеют перспектив в суде из-за недостаточной доказательной базы, указывает МВД. Ведомство также просит запретить возбуждать дела о сбыте наркотиков в отсутствие экспертных заключений о виде запрещенных веществ

Здание МВД РФ (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Министерство внутренних дел предлагает внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс и добавить в статью, регламентирующую возбуждение уголовного дела, положение, запрещающее заводить дела о распространении наркотиков без доказательства их передачи другим людям. Проект федерального закона размещен на портале проектов нормативных актов.

МВД предлагает распространить ограничение на две статьи Уголовного кодекса: о незаконном производстве и сбыте наркотиков (228.1) и их прекурсоров (228.4).

Ведомство предлагает прописать в УПК, что такие дела «не могут быть возбуждены при отсутствии сведений о передаче их другим лицам, а также заключений эксперта или специалиста, определяющих вид, размер и название таких средств или веществ».

В пояснительной записке министерство указывает, что значительное количество дел против сбытчиков наркотиков возбуждается по материалам административных дел о потреблении наркотиков или дел о смерти от передозировок, «то есть в случаях, когда наркотики не изымались». Тогда эксперты не могут определить тип наркотика, из-за чего нельзя квалифицировать проступок как незаконный сбыт.