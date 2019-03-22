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МВД предложило не возбуждать дела о наркотиках без факта их передачи
Подобные дела не имеют перспектив в суде из-за недостаточной доказательной базы, указывает МВД. Ведомство также просит запретить возбуждать дела о сбыте наркотиков в отсутствие экспертных заключений о виде запрещенных веществ
Здание МВД РФ (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Министерство внутренних дел предлагает внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс и добавить в статью, регламентирующую возбуждение уголовного дела, положение, запрещающее заводить дела о распространении наркотиков без доказательства их передачи другим людям. Проект федерального закона размещен на портале проектов нормативных актов.

МВД предлагает распространить ограничение на две статьи Уголовного кодекса: о незаконном производстве и сбыте наркотиков (228.1) и их прекурсоров (228.4).

Ведомство предлагает прописать в УПК, что такие дела «не могут быть возбуждены при отсутствии сведений о передаче их другим лицам, а также заключений эксперта или специалиста, определяющих вид, размер и название таких средств или веществ».

В пояснительной записке министерство указывает, что значительное количество дел против сбытчиков наркотиков возбуждается по материалам административных дел о потреблении наркотиков или дел о смерти от передозировок, «то есть в случаях, когда наркотики не изымались». Тогда эксперты не могут определить тип наркотика, из-за чего нельзя квалифицировать проступок как незаконный сбыт.

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Следователи в 2018 году получили 2,3 тыс. материалов, когда наркотики не изымались. Из-за этого по всем делам следствие пришлось остановить.

В министерстве считают, что принятие поправок поможет избежать «безусловного необоснованного» возбуждения уголовных дел о сбыте при отсутствии необходимых доказательств. Такие дела не имеют судебной перспективы из-за недостатка доказательств, говорится в записке.

Сейчас предложение МВД находится на этапе независимой антикоррупционной экспертизы.

В конце февраля МВД также выступило с предложением запретить оборот веществ, которые используются для синтеза наркотиков (прекурсоры), в любой концентрации. Таким образом власти хотят бороться с теми, кто синтезирует наркотики самостоятельно в небольших лабораториях.
Автор: Андрей Гатинский
Теги: наркотики, МВД России
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