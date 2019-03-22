МВД предложило не возбуждать дела о наркотиках без факта их передачи

Министерство внутренних дел предлагает внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс и добавить в статью, регламентирующую возбуждение уголовного дела, положение, запрещающее заводить дела о распространении наркотиков без доказательства их передачи другим людям. Проект федерального закона размещен на портале проектов нормативных актов.
МВД предлагает распространить ограничение на две статьи Уголовного кодекса: о незаконном производстве и сбыте наркотиков (228.1) и их прекурсоров (228.4).
Ведомство предлагает прописать в УПК, что такие дела «не могут быть возбуждены при отсутствии сведений о передаче их другим лицам, а также заключений эксперта или специалиста, определяющих вид, размер и название таких средств или веществ».
В пояснительной записке министерство указывает, что значительное количество дел против сбытчиков наркотиков возбуждается по материалам административных дел о потреблении наркотиков или дел о смерти от передозировок, «то есть в случаях, когда наркотики не изымались». Тогда эксперты не могут определить тип наркотика, из-за чего нельзя квалифицировать проступок как незаконный сбыт.