Уголовное дело в отношении Ефремова передали в ГУ МВД

Михаил Ефремов (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Дело об аварии на Смоленской площади с участием актера Михаила Ефремова, где погиб человек, передали в Главное следственное управление (ГСУ) ГУ МВД по Москве. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД.

«Уголовное дело в отношении водителя иномарки, совершившего ДТП на Смоленской площади, передано для дальнейшего расследования в ГСУ ГУ МВД России по Москве», — говорится в сообщении.

Ранее прокурор Москвы Денис Попов потребовал забрать дело Ефремова из окружного УВД и передать его в Главное управление МВД.

Прокуратура уже заявляла, что возьмет на контроль соблюдение Ефремовым домашнего ареста и будет проверять, не нарушает ли он ограничения.