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Авария с участием Ефремова ,  
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Уголовное дело в отношении Ефремова передали в ГУ МВД

Михаил Ефремов
Михаил Ефремов (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Дело об аварии на Смоленской площади с участием актера Михаила Ефремова, где погиб человек, передали в Главное следственное управление (ГСУ) ГУ МВД по Москве. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД.

«Уголовное дело в отношении водителя иномарки, совершившего ДТП на Смоленской площади, передано для дальнейшего расследования в ГСУ ГУ МВД России по Москве», — говорится в сообщении.

Ранее прокурор Москвы Денис Попов потребовал забрать дело Ефремова из окружного УВД и передать его в Главное управление МВД.

Прокуратура уже заявляла, что возьмет на контроль соблюдение Ефремовым домашнего ареста и будет проверять, не нарушает ли он ограничения.

Полиция возбудила дело о сбыте наркотиков после ДТП с Ефремовым
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Михаил Ефремов (справа) после ДТП

ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня в центре Москвы. Его автомобиль Jeep Grand Cherokee вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. Водитель фургона Сергей Захаров получил многочисленные травмы и скончался в больнице.

Михаил Ефремов находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, анализы, взятые после аварии, также подтвердили, что он принимал наркотики. В отношении Ефремова завели уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК. Ему грозит от пяти до 12 лет колонии. 10 июня стало известно, что в рамках расследования дела об аварии также завели дело о сбыте наркотиков (ст. 228.1 УК).

Теги: Михаил Ефремов, ДТП, уголовное дело
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