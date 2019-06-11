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Преследование Ивана Голунова ,  
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Руководивший задержанием Голунова полковник заявил об очереди проверяющих
Уголовного преследования Андрей Щиров не опасается и говорит, что «ничего такого не делал и не нарушал закон». Интервью с полицейским было записано до закрытия уголовного дела против Голунова
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному округу столицы Андрей Щиров, подчиненные которого задерживали корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, заявил, что ему «задают вопросы». Телеканал «Россия 24» ранее называл его руководителем операции по задержанию Голунова.

«Меня проверяют все, кто только может. Все в очереди стоят», — сказал он в интервью RT. Телеканал отмечает, что интервью было записано до освобождения журналиста и закрытия уголовного дела.

Проверяющего полицейского люди «смотрят всю подноготную [его] служебной деятельности», а его родителей на даче «сейчас терзают какие-то непонятные журналисты», сказал Щиров.

Ответы относительной ситуации с Голуновым, уверен он, «так или иначе будут получены». «Сейчас такое количество сил задействовано — и следственных органов, и проверяющих, — что остаться без ответа уже ничто не может», — добавил полковник.

В отношении себя уголовного преследования он не опасается. «Я просто не представляю фабулу подобного уголовного дела», — заявил Щиров, заверив, что «ничего такого не делал и не нарушал закон». «Что там может быть в этом уголовном деле написано? Чем будет дело подтверждаться?» — поинтересовался он.

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Закон, уверен подполковник, не нарушали и его подчиненные, которые задерживали журналиста. От остальных комментариев по этому поводу Щиров отказался.

Спецкорреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали в центре столицы 6 июня. Известно об этом стало на следующий день. Сотрудники правоохранительных органов заподозрили журналиста в причастности к группе, занимавшейся распространением наркотиков. При себе у Голунова, а также при обыске в его квартире, утверждали полицейские, были обнаружены запрещенные вещества. Сам журналист свою вину отрицал и говорил, что наркотики ему подбросили, в «Медузе» связали дело с расследованиями, которыми занимался Голунов.

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Иван Голунов после прекращения уголовного дела. Фоторепортаж

Дело Голунова вызвало широкий общественный резонанс: 7 июля у здания столичного главка МВД на Петровке, 38 состоялась серия одиночных пикетов. На следующий день они продолжились у здания Никулинского суда, который принимал решение относительно меры пресечения для журналиста. Суд отказал следствию в просьбе поместить Голунова под стражу и избрал домашний арест.

10 июня стало известно о том, что пробы на наркотики, которые были взяты у Голунова, оказались отрицательными. Позже выяснилось, что отпечатков журналиста нет и на вещах, которые, по сообщениям МВД, были изъяты из квартиры Голунова.

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На следующий день, 11 июня, министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил, что со спецкорреспондента «Медузы» сняты все обвинения, а уголовное преследование против него прекращено. Также глава ведомства отметил, что будет просить президента Владимира Путина уволить начальника УВД по Западному округу Москвы (там оформляли задержание журналиста) Андрея Пучкова, а также главу управления по контролю за оборотом наркотиков столичного главка МВД Юрия Девяткина. Все полицейские, участвовавшие в задержании журналиста, будут отстранены от работы, сказал Колокольцев.

Щиров при этом ранее утверждал, что нестыковки в деле Голунова видят «только гражданские», а профессионалу «все понятно». В интервью «России 24» он прежде говорил, что в разработку полицейских журналист попал еще в начале марта.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Иван Голунов, задержание
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