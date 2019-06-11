Руководивший задержанием Голунова полковник заявил об очереди проверяющих

Уголовного преследования Андрей Щиров не опасается и говорит, что «ничего такого не делал и не нарушал закон». Интервью с полицейским было записано до закрытия уголовного дела против Голунова

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному округу столицы Андрей Щиров, подчиненные которого задерживали корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, заявил, что ему «задают вопросы». Телеканал «Россия 24» ранее называл его руководителем операции по задержанию Голунова.

«Меня проверяют все, кто только может. Все в очереди стоят», — сказал он в интервью RT. Телеканал отмечает, что интервью было записано до освобождения журналиста и закрытия уголовного дела.

Проверяющего полицейского люди «смотрят всю подноготную [его] служебной деятельности», а его родителей на даче «сейчас терзают какие-то непонятные журналисты», сказал Щиров.

Ответы относительной ситуации с Голуновым, уверен он, «так или иначе будут получены». «Сейчас такое количество сил задействовано — и следственных органов, и проверяющих, — что остаться без ответа уже ничто не может», — добавил полковник.

В отношении себя уголовного преследования он не опасается. «Я просто не представляю фабулу подобного уголовного дела», — заявил Щиров, заверив, что «ничего такого не делал и не нарушал закон». «Что там может быть в этом уголовном деле написано? Чем будет дело подтверждаться?» — поинтересовался он.