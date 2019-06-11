Начальник отдела УВД ЗАО не смог объяснить свои слова о деле Голунова

Глава отдела по обороту наркотиков УВД ЗАО Андрей Щиров в интервью «Дождю» заявил, что «пока не готов» пояснить собственные слова об отсутствии несостыковок в деле корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, которое позднее было прекращено из-за недоказанности.

Он отметил, что не получал уведомлений о своем отстранении от работы. «Мне нужно понять причины тех или иных решений. Я с ними еще не ознакомлен. Тогда смогу, наверно, что-то ответить», — сказал Щиров на вопрос о своей прежней уверенности в наличии доказательств против журналиста.

10 июня в интервью «Настоящему Времени Щиров говорил, что несостыковки в деле Голунова видят «только гражданские», а профессионалу «все понятно».

Днем 11 июня глава МВД Владимир Колокольцев объявил о снятии обвинений с Голунова и отметил, что будет ходатайствовать перед президентом Владимиром Путиным об увольнении двух высокопоставленных сотрудников ведомства — Андрея Пучкова, начальника УВД по западному округу Москвы, и Юрия Девяткина — начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве. Глава МВД уточнил, что полицейские УВД ЗАО, участвовавшие в задержании Голунова, отстранены от работы.