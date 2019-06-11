Мэрия Москвы обратится в прокуратуру из-за марша в защиту Ивана Голунова

Инициаторы анонсированного на День России марша в защиту журналиста Голунова не идут на контакт с властями города по обеспечению безопасности граждан, рассказал вице-мэр Москвы Александр Горбенко

Александр Горбенко (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Власти Москвы намерены обратиться в прокуратуру по поводу анонсированного на День России марша в защиту специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, у которого, по утверждению МВД, нашли наркотики. Об этом в разговоре с «Интерфаксом» заявил вице-мэр столицы Александр Горбенко.

По его словам, инициаторы протестного мероприятия не идут на диалог по обеспечению безопасности граждан.

Инициатор марша в поддержку Ивана Голунова шеф-редактор видеопроекта ROMB Андрей Ковалев заявил РБК, что Горбенко вечером 10 июня получил предложение обсудить все вопросы, связанные с маршем, в прямом эфире. «С тех пор ни с кем из инициаторов марша представители мэрии не связывались», — сообщил Ковалев.

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