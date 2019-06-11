Мэрия Москвы обратится в прокуратуру из-за марша в защиту Ивана Голунова

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 64,54 -0,25 EUR Бирж. 73,06 -0,22 Brent 62,50 -0,60% USD Нал. 64,94 64,20 EUR Нал. 73,49 72,68 USD ЦБ 64,79 -0,25 EUR ЦБ 73,21 -0,05 EUR/USD 1,1322 +0,0005 BTC/USD Бирж. 7 806,00 -213,90 IMOEX 2 750,72 +0,30% RTSI 1 342,84 +0,53% DJIA 26 062,68 +0,30% Nasdaq 7 823,17 +1,05%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Microsoft $145 (+8,53%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20 Купить
AMD $40 (+18,55%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 09.06.20 Купить
Евро/Доллар $1,16 (+2,5%) прогноз Commerzbank к 31.12.19 Купить
Норникель ₽15 148,95 (+9,36%) прогноз Атон к 28.05.20 Купить
BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Microsoft $145 (+8,53%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20 Купить
AMD $40 (+18,55%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 09.06.20 Купить
Евро/Доллар $1,16 (+2,5%) прогноз Commerzbank к 31.12.19 Купить
Норникель ₽15 148,95 (+9,36%) прогноз Атон к 28.05.20 Купить
BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 11 июня
USD ЦБ: 64,79 (-0,25) Quote, 10 июн, 13:36
Курс евро на 11 июня
EUR ЦБ: 73,21 (-0,05) Quote, 10 июн, 13:36
В Россию планировали ввезти более 4 тыс. черепах под видом капусты Общество, 14:13 Baring Vostok обжалует решение о немедленной передаче 10% «Восточного» Бизнес, 14:12 СМИ узнали об интересе «Порту» к лучшему бомбардиру «Спартака» Спорт, 14:11 Голикова напомнила о зарплате при введении четырехдневной рабочей недели Общество, 14:09 Почему 78% детей не хотят заниматься бизнесом своих родителей Партнерский материал, 14:02 IEO недели: стоит ли участвовать в Ampleforth на Tokinex Крипто, 14:00 Сбербанк запустил сервис перечисления сборов для неимущих мусульман Технологии и медиа, 14:00 Доходная игромания: как заработать на выходе новой приставки Xbox Quote, 13:57 Мэрия Москвы обратится в прокуратуру из-за марша в защиту Ивана Голунова Общество, 13:51 Туроператоры назвали самые популярные направления для отдыха россиян Общество, 13:50 Медведев предсказал сокращение рабочей недели до четырех дней Общество, 13:48 Путин провел телефонные переговоры с президентом Киргизии Политика, 13:44 Mi Pay и «наличные с покупкой»: что предложит Mastercard россиянам Партнерский материал, 13:30 Патриарх Филарет заявил о непризнании им томоса об автокефалии ПЦУ Общество, 13:29
Преследование Ивана Голунова ,  
0 
Мэрия Москвы обратится в прокуратуру из-за марша в защиту Ивана Голунова
Инициаторы анонсированного на День России марша в защиту журналиста Голунова не идут на контакт с властями города по обеспечению безопасности граждан, рассказал вице-мэр Москвы Александр Горбенко
Александр Горбенко (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Власти Москвы намерены обратиться в прокуратуру по поводу анонсированного на День России марша в защиту специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, у которого, по утверждению МВД, нашли наркотики. Об этом в разговоре с «Интерфаксом» заявил вице-мэр столицы Александр Горбенко.

По его словам, инициаторы протестного мероприятия не идут на диалог по обеспечению безопасности граждан.

Инициатор марша в поддержку Ивана Голунова шеф-редактор видеопроекта ROMB Андрей Ковалев заявил РБК, что Горбенко вечером 10 июня получил предложение обсудить все вопросы, связанные с маршем, в прямом эфире. «С тех пор ни с кем из инициаторов марша представители мэрии не связывались», — сообщил Ковалев.

Материал дополняется

Авторы: Анна Трунина, Егор Губернаторов
Теги: Москва, Иван Голунов, акция протеста
Материалы по теме
Песков назвал марш в честь Голунова возможной помехой атмосфере праздника
Общество
Кремль опроверг планы закрыть дело Голунова до прямой линии
Политика
Путину доложили об акциях солидарности с журналистом Голуновым
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter