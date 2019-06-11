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AMD $40 (+18,45%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 09.06.20 Купить
Норникель ₽15 148,95 (+9,36%) прогноз Атон к 28.05.20 Купить
Евро/Доллар $1,16 (+2,5%) прогноз Commerzbank к 31.12.19 Купить
United Technologies $149 (+14,39%) прогноз Barclays Capital к 07.06.20 Купить
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Преследование Ивана Голунова ,  
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Песков назвал марш в честь Голунова возможной помехой атмосфере праздника

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что согласование маршей в поддержку журналиста Ивана Голунова является прерогативой городских властей. Об этом он сообщил журналистам, передает корреспондент РБК.

«Завтра выходной день, День России, представлялось бы, что проведение массовых мероприятий могло бы стать препятствием для праздничной атмосферы. Но еще раз повторяю, что это вопрос городских властей», — сказал представитель Кремля.

Общество
Заявление редакций «Ведомостей», «Коммерсанта» и РБК о деле Голунова

О намерении провести в Москве 12 июня марш в поддержку Голунова ранее заявил один из организаторов, журналист «Новой газеты» Илья Азар. Акция не согласована с мэрией города. Шествие начнется в полдень у станции метро «Чистые пруды», его участники планируют пройти до здания ГУ МВД по Москве на Петровке, 38.

Журналист Иван Голунов был задержан 6 июня по подозрению в попытке продать наркотики. 8 июня Никулинский суд Москвы назначил ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Голунов свою вину отрицает.

Теги: Дмитрий Песков, Иван Голунов, акция 12 июня
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