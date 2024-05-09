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100 лет со дня рождения Булата Окуджавы: вспоминаем песни барда

Булату Окуджаве, поэту, барду, яркому представителю жанра авторской песни, участнику Великой Отечественной войны, 9 мая исполнилось бы 100 лет. Фрагменты его песен — в видео РБК

100 лет со дня рождения Булата Окуджавы: вспоминаем песни барда
Video

9 мая 1924 года в Москве родился Булат Окуджава, ставший одним из главных бардов Советского Союза. Самыми знаковыми из его песен стали «До свидания, мальчики» в одноименной картине Михаила Калика (1964), «Ваше благородие, госпожа удача» в «Белом солнце пустыни» (1969, режиссер — Владимир Мотыль, песня на музыку Исаака Шварца), «Нам нужна одна победа» в фильме Андрея Смирнова «Белорусский вокзал» (1970). Песня «Бери, шинель, пошли домой» прозвучала в трех картинах: «От зари до зари» (1976), «Аты-баты, шли солдаты...» (1977), «Т-34» (2019).

Сын репрессированных родителей, обитатель коммуналки на Арбате, ушедший на фронт в 18 лет, Окуджава всю свою большую творческую жизнь воспевал человеческое достоинство, любовь к родному городу, друзьям, миру. Бард, ставший старшим товарищем для поэтов-шестидесятников, духовным учителем для Владимира Высоцкого, влившийся и во многом определивший атмосферу оттепели, жил в последние годы на даче в Переделкино. Именно там каждый год, после смерти Окуджавы в 1997-м, проходят концерты, посвященные памяти поэта. В 2024 году Булату Окуджаве исполнилось бы 100 лет.

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Булат Окуджава День Победы
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