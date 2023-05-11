К офису Wildberries в Москве приехали восемь полицейских машин

Продавцы Wildberries митингуют у офиса маркетплейса в Москве из-за списания примерно 2 млрд руб. «за некие рекламные услуги». Всего там собрались несколько десятков человек, к месту приехала полиция

Фото: Иван Ткачёв / РБК

Восемь полицейских машин приехали к офису Wildberries в Москве, где проходит митинг продавцов маркетплейса, которым «выставлены счета за неоплаченные услуги продвижения на площадке», передает корреспондент РБК.

В пресс-службе Wildberries сообщили РБК, что возле офиса работает служба поддержки маркетплейса. «Все в порядке, общаемся с продавцами», — подчеркнули там.

Всего около офиса у станции метро «Автозаводская» собрались 20–30 человек вместе с журналистами. Как сообщала телеграм-каналу «Осторожно, новости» представитель продавцов, адвокат Александра Бакшеева, прошедшей ночью у поставщиков списали около 2 млрд руб. за некие рекламные услуги. «Очевидно, что рекламные услуги столько стоить не могут, контрактов с Wildberries не заключалось на такие рекламные услуги», — отметила она.

В пресс-службе Wildberries ранее сообщили РБК, что в БЦ «Демидов» приехали продавцы, которым «выставлены счета за неоплаченные услуги продвижения на площадке». «Мы открыты к диалогу, а все встречи проходят в другом бизнес-центре на «Автозаводской», — сказали в компании.

Там напомнили, что накануне WB подала заявление в полицию для расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. «Данные по продавцам, которые к нам обратились сегодня, будут перепроверены. Продавцам, которые применяли мошеннические схемы, предстоит оплатить услуги рекламы в полном объеме, а также ответить на вопросы следственных органов», — добавили в пресс-службе маркетплейса.

Это не первый раз, когда продавцы выходят на митинг к офису Wildberries в Москве. В марте между компанией и ее партнерами возник конфликт из-за новой системы штрафов, по которой с сотрудников пунктов выдачи заказов (ПВЗ) собирались удерживать полную стоимость товара, если он придет покупателю с браком или не будет соответствовать заказанному. На этом фоне владельцы ПВЗ провели забастовку в разных городах России, некоторые пункты выдачи были закрыты.

В итоге компания решила отменить 10 тыс. некорректно начисленных штрафов и приостановила назначение новых. Кроме того, появилась согласительная комиссия для разрешения возникших разногласий. В нее вошли представители компании и инициативной группы от ПВЗ.

Как сообщал РБК депутат Госдумы, замглавы комитета нижней палаты по экономической политике Михаил Делягин, в связи со сложившейся ситуацией в России может появиться специальный закон, регламентирующий работу маркетплейсов. Разрабатывать его будут совместно с представителями ретейлеров, чтобы соблюсти интересы бизнесменов. ФАС рекомендовала Wildberries создать арбитраж для споров продавцов.