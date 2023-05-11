Продавцы устроили митинг у офиса Wildberries в Москве

Продавцы обвинили WB в списаниях за рекламу, которую, по их словам, они не заказывали. Ранее служба безопасности компании раскрыла схему «серого» продвижения продавцов. По предварительной оценке, ущерб от нее составил 650 млн руб.

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Продавцы устроили митинг у офиса Wildberries в московском бизнес-центре «Демидов»: они считают, что площадка списала у них сотни миллионов рублей за рекламу, которую они не заказывали, сообщили телеграм-каналы Mash и «Осторожно, новости».

«Сегодня ночью у поставщиков списали порядка 2 млрд руб. за некие рекламные услуги. Очевидно, что рекламные услуги столько стоить не могут, контрактов с Wildberries не заключалось на такие рекламные услуги», — сообщила «Осторожно, новости» представитель продавцов адвокат Александра Бакшеева.

В пресс-службе Wildberries сообщили РБК, что в БЦ «Демидов» приехали продавцы, которым «выставлены счета за неоплаченные услуги продвижения на площадке». «Мы открыты к диалогу, а все встречи проходят в другом бизнес-центре на Автозаводской», — отметили в компании.

В ней напомнили, что вчера WB подал заявление в полицию для расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. «Данные по продавцам, которые к нам обратились сегодня, будут перепроверены. Продавцам, которые применяли мошеннические схемы, предстоит оплатить услуги рекламы в полном объеме, а также ответить на вопросы следственных органов.», — добавили в пресс-службе маркетплейса.

Ранее в Wildberries сообщили РБК, что служба безопасности маркетплейса раскрыла нелегальные способы продвижения на площадке с помощью внешних сервисов. Ущерб в ней оценили примерно в 650 млн руб. По факту случившегося компания обратилась в полицию и попросила возбудить уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

По информации Wildberries, «серое продвижение» осуществлялось с помощью бота в Telegram, созданного злоумышленниками. Через него продавцы «с помощью специально настроенных алгоритмов пользовались услугами рекламы на площадке», но не платили за нее. Всего, как выяснили в компании, такими услугами воспользовались около 300 продавцов.