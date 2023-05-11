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Продавцы устроили митинг у офиса Wildberries в Москве

Продавцы обвинили WB в списаниях за рекламу, которую, по их словам, они не заказывали. Ранее служба безопасности компании раскрыла схему «серого» продвижения продавцов. По предварительной оценке, ущерб от нее составил 650 млн руб.

Продавцы устроили митинг у офиса Wildberries в Москве
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Продавцы устроили митинг у офиса Wildberries в московском бизнес-центре «Демидов»: они считают, что площадка списала у них сотни миллионов рублей за рекламу, которую они не заказывали, сообщили телеграм-каналы Mash и «Осторожно, новости».

«Сегодня ночью у поставщиков списали порядка 2 млрд руб. за некие рекламные услуги. Очевидно, что рекламные услуги столько стоить не могут, контрактов с Wildberries не заключалось на такие рекламные услуги», — сообщила «Осторожно, новости» представитель продавцов адвокат Александра Бакшеева.

В пресс-службе Wildberries сообщили РБК, что в БЦ «Демидов» приехали продавцы, которым «выставлены счета за неоплаченные услуги продвижения на площадке». «Мы открыты к диалогу, а все встречи проходят в другом бизнес-центре на Автозаводской», — отметили в компании.

В ней напомнили, что вчера WB подал заявление в полицию для расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. «Данные по продавцам, которые к нам обратились сегодня, будут перепроверены. Продавцам, которые применяли мошеннические схемы, предстоит оплатить услуги рекламы в полном объеме, а также ответить на вопросы следственных органов.», — добавили в пресс-службе маркетплейса.

Ранее в Wildberries сообщили РБК, что служба безопасности маркетплейса раскрыла нелегальные способы продвижения на площадке с помощью внешних сервисов. Ущерб в ней оценили примерно в 650 млн руб. По факту случившегося компания обратилась в полицию и попросила возбудить уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

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По информации Wildberries, «серое продвижение» осуществлялось с помощью бота в Telegram, созданного злоумышленниками. Через него продавцы «с помощью специально настроенных алгоритмов пользовались услугами рекламы на площадке», но не платили за нее. Всего, как выяснили в компании, такими услугами воспользовались около 300 продавцов.

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Виктория Полякова Виктория Полякова, Анна Левинская
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