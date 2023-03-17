В Госдуме допустили закон о маркетплейсах после забастовок в Wildberries

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В России может появиться специальный закон, регламентирующий работу маркетплейсов. Об этом РБК сообщил депутат Госудумы, замглавы комитета нижней палаты по экономической политике Михаил Делягин.

О том, что в Думе после забастовок в Wildberries планируют разработать такой законопроект, писал телеграм-канал SHOT. По данным канала, документ могут назвать «законом Бакальчук» — в честь основательницы и генерального директора маркетплейса Wildberries.

«В связи с ситуацией с Wildberries будет подготовлен пакет [поправок] ко второму чтению [законопроекта о занятости]. Но, учитывая тот масштаб проблем, который сейчас вырастает, наверное, понадобится уже специальный закон о маркетплейсах», — сказал Делягин.

Разрабатывать документ будут совместно с представителями маркетплейсов, чтобы соблюсти интересы бизнесменов. Предприниматели «заинтересованы в соблюдении минимальных правил игры — чтобы обратная связь работала, чтобы правила сначала объявлялись и вводились, а не наоборот», подчеркнул депутат.

Ожидается, что работа будет разделена на два этапа. В первую очередь депутаты представят поправки к законопроекту о занятости, «закон о маркетплейсах будет несколько попозже».

В ноябре РБК писал, что Минтруд разработал и направил на согласование экспертам рабочую версию законопроекта «О занятости населения». Источники, знакомые с документом, рассказывали, что он предусматривает изменения в правилах предоставления и расчета пособий по безработице, создание реестра работодателей, которые трудоустраивают сотрудников нелегально, закрепление статуса самозанятых и другие нововведения. 15 марта законопроект прошел первое чтение в Госдуме, поправки к нему должны быть представлены до 13 апреля.

В начале марта маркетплейс Wildberries ввел новую систему штрафов. Она предусматривала удержание полной стоимости товаров с сотрудников ПВЗ, если товар, который пришел покупателю, не соответствует заказанному или оказывается бракованным.

14 марта к офису маркетплейса в Москве пришли владельцы ПВЗ. Один из них, представившийся Владимиром, рассказал РБК, что собравшиеся хотят добиться прозрачности по заработку и штрафным санкциям. На следующий день некоторые пункты выдачи Wildberries в стране объявили о забастовке. По словам первого зампреда комитета Госдумы по контролю Дмитрия Гусева, их было 15. Wildberries в ответ объявил, что закроет пункты выдачи «нецивилизованных партнеров».

Позже в Госдуме состоялась встреча с представителями компании и ПВЗ. Маркетплейс по ее итогам обещал изучить претензии, говорил глава думского комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг. Разбираться в ситуации с маркетплейсом начали Министерство труда и другие структуры, отмечал глава ведомства Антон Котяков.

Wildberries на фоне происходящего отменил около 10 тыс. «некорректных штрафов» работникам пунктов выдачи заказов и возобновил работу заблокированных ПВЗ. Компания не будет выписывать новые штрафы за подмену дорогостоящих товаров, пока дорабатывается система контроля, говорили в Минцифры.