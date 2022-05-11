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Улюкаев выйдет на свободу 12 мая

Суд: бывший министр экономического развития Улюкаев должен выйти из колонии 12 мая
27 апреля суд принял решение о досрочном освобождении Улюкаева и дал на обжалование десять дней. Экс-министра должны выпустить из колонии 12 мая
Алексей Улюкаев
Алексей Улюкаев (Фото: Алексей Куденко / РИА Новости)

Суд не получил жалоб на решение об освобождении бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, его должны освободить 12 мая, сообщили РБК в пресс-службе Московского районного суда в Твери.

27 апреля суд удовлетворил ходатайство о досрочном освобождении Улюкаева и дал десять дней на обжалование решения. «При рассмотрении с учетом мнения участников процесса, которые не возражали по существу заявленных требований, суд пришел к выводу, что цели наказания, зафиксированные ст. 43 УК России, достигнуты, ходатайство было удовлетворено», — пояснили в пресс-службе суда.

Председатель Общественной наблюдательной комиссии Тверской области Владимир Паламарчук уточнил, что до вступления решения суда в силу Улюкаев будет находиться в колонии.

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Алексей Улюкаев

Улюкаева задержали в ноябре 2016 года в офисе «Роснефти», его признали виновным в получении взятки в размере $2 млн от главы компании Игоря Сечина. Сначала, в середине ноября того года, его отправили под домашний арест, а в декабре 2017 года суд приговорил экс-министра к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 130 млн руб. Тогда же его перевели в СИЗО.

В последнем слове Улюкаев попросил прощения у людей, а также заявил, что «крутился в бюрократическом хороводе» и лицемерил. При этом он счел себя жертвой «чудовищно жестокой провокации» и не признал вину. Решение суда он назвал несправедливым.

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В конце мая 2018 года Улюкаева этапировали в ИК-1 Тверской области, до этого с момента оглашения приговора он был в СИЗО. В том же году он подал кассационную жалобу на приговор, но Мосгорсуд ее отклонил. В колонии 66-летний экс-министр работал в библиотеке, писал стихи и вел литературный кружок, а также занимался йогой.

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Авторы
Теги
Полина Мартынова, Анастасия Серова Анастасия Серова
Алексей Улюкаев обжалование досрочное освобождение
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