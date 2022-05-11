Большинство россиян выступили против идеи ввести историю с 1 класса

Мнения россиян об идее преподавать историю первоклассникам разделились, однако против выступает больше граждан, показал опрос ВЦИОМ. Минпросвещения ранее обещало ввести историю в рамках предмета «Окружающий мир»

Фото: Антон Ваганов / ТАСС

Против преподавании истории в первом классе выступают 49% россиян, следует из данных опроса, организованного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Поддерживают эту инициативу 42% респондентов. Еще 6% участников опроса сообщили социологам, что относятся к этой идее безразлично, а 3% затруднились с ответом.

Наибольшую поддержку идея преподавать историю с первого класса получила у россиян старшего возраста. В возрастной группе старше 45 лет половина респондентов относится к этому предложению положительно, тогда как две трети (65%) молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет выступили против.

Также россиянам предложили оценить идею исполнять гимн в начале каждой учебной недели и провести урок, посвященный специальной военной операции на Украине.

Половина респондентов (51%) сообщила, что к идее провести урок, посвященный спецоперации России на Украине, относится «скорее положительно». «Скорее отрицательно» относятся к ней 37% россиян. Затруднились ответить на этот вопрос 7% опрошенных, еще 5% сообщили, что им скорее безразлично.

Наибольшую поддержку у россиян получила инициатива поднимать в школах флаг и исполнять государственный гимн в начале каждой учебной недели. Поддержали инициативу 59% россиян, «скорее отрицательно» отнеслись к ней 24% респондентов. 13% сообщили, что им безразлично, затруднились ответить на вопрос 4%. В этом вопросе также прослеживается корреляция между возрастом участника опроса и его мнением. Так, среди россиян старше 35 лет поддержали идею уже 65%. Больше всего тех, кто выступает против новации, среди россиян в возрастной группе от 25 до 35 лет (38%).

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Социологи также опросили россиян, какие функции в целом, по их мнению, должна выполнять современная школа. Абсолютное большинство россиян — 83% — считают, что современная школа должна в первую очередь давать знания, 72% считают, что школа также должна обеспечивать доступ к спортивным секциям, внеклассным кружкам и библиотеке.

Воспитание в учениках моральных качеств считают функцией современной школы 69%, обеспечение их учебниками и учебными материалами — 68%. В том, что школа должна участвовать в патриотическом воспитании молодежи, уверены 67%. С тем, что школа должна побуждать детей к самостоятельному поиску новых знаний, согласны 66%.

В опросе ВЦИОМ приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Опрос проводился методом телефонного интервью, предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Опрос об отношении родителей школьников к идее преподавать историю первоклашкам ранее провел портал SuperJob. По данным сервиса, идею поддерживает 51%, среди родителей будущих первоклассников уровень одобрения составляет 57%. В опросе SuperJob приняли участие 1000 родителей школьников, 500 родителей будущих первоклассников и 500 учителей.

Сейчас уроки истории начинаются в российских школах с пятого класса. В апреле глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что решил ввести изучение истории с первого года обучения в школе. Позднее он уточнил, что речь идет не об уроках истории как таковых, а об «историческом просвещении» в рамках предмета «Окружающий мир». «История изучается, она будет изучаться с пятого класса, но уже с начальной школы можно обсуждать в рамках предмета «Окружающий мир» историю своей семьи, своего края, своего региона, малой родины. Посещать музеи, выставки — это можно делать будет в рамках внеурочной, внеклассной деятельности», — сказал министр.

В тот же день Кравцов сообщил, что с 1 сентября 2022 года в каждой российской школе учебную неделю будут начинать с исполнения государственного гимна и церемонии поднятия флага. В сентябре прошлого года в силу также вступили поправки в закон об образовании, которые закрепили тезисы о том, что воспитание должно сформировать у обучающихся чувство патриотизма, уважение к памяти защитников Отечества, к закону, старшему поколению, традициям и окружающей среде.

После начала российской военной операции на Украине Департамент образования Москвы провел для учителей истории и обществознания две онлайн-встречи, посвященные этому поводу, с официальным представителем МИДа Марией Захаровой. 28 февраля Захарова выступила перед учителями истории и обществознания столичных школ, а 12 марта вместе с главным редактором RT Маргаритой Симоньян пообщалась с классными руководителями 5–11-х классов на тему военной операции.