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Общество ,  
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Большинство родителей поддержали уроки истории с первого класса

SuperJob: 57% родителей будущих школьников поддерживают уроки истории с 1-го класса
Среди учителей инициативу об уроках истории с первого класса поддерживают 54% преподавателей, против выступают 34%, следует из опроса SuperJob
Фото: Антон Ваганов / ТАСС
Фото: Антон Ваганов / ТАСС

Большинство российских родителей поддерживают инициативу о проведении уроков истории с первого класса, следует из опроса, проведенного сервисом SuperJob. Среди опрошенных, чьи дети уже учатся в школе, идею поддерживает 51%, среди родителей будущих первоклассников уровень одобрения составляет 57%.

Опрос проводился с 19 по 26 апреля в 412 населенных пунктах во всех округах России. В нем приняли участие 1000 родителей школьников, 500 родителей будущих первоклассников и 500 учителей.

Уроки истории с первого класса среди родителей будущих первоклассников больше поддерживают отцы (62%), поддержка со стороны матерей составляет 52%. Что касается тех, чьи дети уже школьники, то тут поддержка почти одинаковая что у отцов, что у матерей: 52% и 51% соответственно.

Не поддерживают проведение уроков истории с первого класса 30% родителей будущих школьников и 36% среди тех, у кого дети уже учатся. Поддержка со стороны учителей составляет 54%, против выступают 34% преподавателей.

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Фото:Валерий Матыцин / ТАСС

Еженедельное исполнение гимна в школах поддерживают 59% родителей будущих первоклассников (55% отцов и 62% матерей), среди тех, чьи дети уже учатся, поддержка чуть меньше — 55% (показатель одинаков и среди отцов, и среди матерей). Также это поддерживают большинство учителей (53% за, 29% против).

Идею забирать у детей телефоны при входе в школу или класс поддержали 50% родителей будущих первоклассников (52% отцов и 46% матерей), против — 34% родителей из этой категории. Среди родителей уже обучающихся детей одобряют идею 47% (49% отцов и 44% матерей), против — 36%. Высокая поддержка инициативы собирать телефоны у школьников перед уроками наблюдается среди учителей (63% за, 30% против). 

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19 апреля глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что с сентября 2022 года каждая учебная неделя в российских школах будет начинаться с исполнения гимна России и поднятия государственного флага. По его словам, это является «важным элементом» патриотического воспитания школьников.

Кравцов также выступил за историческое образование с первого класса, позже пояснив, что в рамках предмета «Окружающий мир» можно было бы изучать историю своей семьи, своего края, своего региона и малой родины. 

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Теги
Кирилл Соколов
история гимн флаг патриотическое воспитание школьники родители Опрос
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