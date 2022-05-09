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Володин заявил, что Россия не позволит переписать историю войны

Вячеслав Володин
Вячеслав Володин (Фото: duma.gov.ru)

Россия не позволит переписать историю Великой Отечественной войны. Об этом написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram.

«Мы всегда будем помнить тех, кто отдал жизнь, защищая нашу страну. Не забудем, какой ценой досталась Победа. Не позволим переписать историю, перечеркнуть подвиг народа!», — сказал он.

В свою очередь спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что Запад пытается переписать военные хроники, исказить факты, интерпретировать события в свою пользу. Об этом она написала в поздравлении президенту Белоруссии Александру Лукашенко, сообщила пресс-служба Совета Федерации в Telegram.

Она призвала страны СНГ помнить о подвиге предков.

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Между тем западные страны не раз обвиняли Россию в переписывании историю . В 2019 году Европарламент принял резолюцию с утверждением о том, что Вторая мировая война началась из-за пакта Молотова-Риббентропа (договора о ненападении между Германией и СССР). Он также содержал секретные протоколы о включении Латвии, Эстонии, Финляндии, «восточных областей, входящих в состав Польского государства» и Бессарабии в сферу интересов СССР. Литва и западная часть Польши были отнесены в сферу интересов Германии.

Путин тогда сказал, что война началась из-за Мюнхенского сговора 1938 года, который предполагал передачу чехословацкой Судетской области Германии, было подписано Гитлером и представителями Великобритании, Франции и Италии. Он добавил, что принятая резолюция приравнивает «и нацистских агрессоров, и Советский Союз», и назвал это попыткой исказить историческую правду. В середине апреля он утвердил штрафы за отождествление роли СССР и нацистской Германии.

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7 мая государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что российские власти пытаются исказить историю ради оправдания действий на Украине. Он призывал сохранить память о победе союзников во Второй мировой войне и назвал священным долгом говорить правду о прошлом.


 

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Теги
Великая Отечественная война Вячеслав Володин Валентина Матвиенко
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