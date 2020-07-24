Совфед одобрил закон о патриотическом воспитании в школах

Лилия Гумерова (Фото: council.gov.ru)

Совет Федерации на пленарном заседании одобрил поправки в закон об образовании, касающиеся укрепления воспитательной составляющей, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.

Закон уточняет понятия, упоминающиеся в федеральном законе «Об образовании», такие как «воспитание» и «образовательная программа». Так, поправки закрепляют, что воспитание должно сформировать у обучающихся чувство патриотизма, уважение к памяти защитников Отечества, к закону, к старшему поколению, традициям и окружающей среде.

Согласно пояснительной записке, воспитание учащихся будет составной частью работы образовательных программ. Оно должно будет проводиться согласно рабочей программе и календарному плану. Их разработают и утвердят образовательные учреждения.

Закон вступит в силу с 1 сентября. У образовательных организаций будет год — до 1 сентября 2021 года — на то, чтобы скорректировать свои программы.

Соответствующий законопроект внес в Госдуму в мае президент России Владимир Путин. 22 июля Госдума приняла эти поправки в третьем, окончательном чтении.