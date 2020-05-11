Семьи с детьми до трех лет получат дополнительные 5 тыс. руб. в месяц

Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

В связи с эпидемией коронавируса российские семьи с детьми в возрасте до трех лет получат за апрель, май и июнь дополнительные ежемесячные выплаты. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Размер выплаты составит 5 тыс. руб. На нее смогут рассчитывать лица, имеющие право на другие выплаты в рамках федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а также граждане России, у которых первый ребенок родился или был усыновлен с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года.

Во время своего телеобращения к россиянам 11 мая Путин заявил, что все семьи с детьми от трех до 15 лет включительно смогут получить единовременную выплату 10 тыс. руб. на каждого ребенка.

Глава государства также заявил, что семьи с низкими доходами (меньше одного прожиточного минимума на члена семьи) смогут оформить выплату на детей возрастом от трех до семи лет включительно. Такая возможность появится с 1 июня, а не с первого 1 июля, как планировалось изначально.