СК возбудил уголовное дело после пожара в хосписе в Красногорске

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти девяти человек при пожаре в хосписе в Красногорске, сообщает главное следственное управление СК по Московской области.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Как сообщает следствие, пожар произошел в ночь на 11 мая в микрорайоне Опалиха в частном домовладении, предназначенном для проживания лиц преклонного возраста. В ходе тушения огня были обнаружены тела девяти человек в возрасте от 66 до 90 лет с термическими ожогами. Еще девять пострадавших госпитализировали.

Причиной пожара могла стать неисправность электропроводки. Следователи-криминалисты осмотрели место происшествия, назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.