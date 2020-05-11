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СК возбудил уголовное дело после пожара в хосписе в Красногорске

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти девяти человек при пожаре в хосписе в Красногорске, сообщает главное следственное управление СК по Московской области.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Как сообщает следствие, пожар произошел в ночь на 11 мая в микрорайоне Опалиха в частном домовладении, предназначенном для проживания лиц преклонного возраста. В ходе тушения огня были обнаружены тела девяти человек в возрасте от 66 до 90 лет с термическими ожогами. Еще девять пострадавших госпитализировали.

Власти сообщили о состоянии пострадавших при пожаре в хосписе Опалихи
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Причиной пожара могла стать неисправность электропроводки. Следователи-криминалисты осмотрели место происшествия, назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.

Ранее в МЧС по Московской области сообщили, что в момент начала возгорания в здании находились 37 человек, из них 20 вышли самостоятельно. 

«РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу главы городского округа передавали, что пансионат-хоспис не был официально зарегистрирован. Согласно документам, по этому адресу находился обычный жилой дом.

Теги: Следственный комитет, Красногорск, хоспис, пожар
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