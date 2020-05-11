Воробьев выразил соболезнования близким погибших при пожаре в хосписе

Губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил соболезнования родным и близким погибших в результате пожара в частном хосписе в Красногорске, сообщается в Telegram-канале главы региона.

«Этой ночью в Красногорске загорелся частный хоспис. К сожалению, без жертв не обошлось, погибли люди. Мои соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении Воробьева.

Как отметил губернатор, всю ночь зампред областного правительства и руководитель главного управления региональной безопасности Роман Каратаев докладывал ему о ситуации с места происшествия. Воробьев добавил, что поручил первому зампреду правительства Ольге Забраловой разобраться, какая помощь нужна пострадавшим людям.

Пожар в хосписе «Второй дом» в поселке Опалиха (микрорайон Красногорска) произошел вечером 10 мая. В то время в здании находились 37 человек. Пожарные эвакуировали 17 из них, остальные 20 вышли самостоятельно.