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Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
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В Киеве заявили о самопрекращающемся железнодорожном сообщении с Россией
Киев поддерживает прекращение железнодорожного сообщения с Россией, но политического решения по этому поводу, скорее всего, не потребуется, считает украинский министр. Движение на этом участке прекратится само собой, полагает он
Владимир Омелян (Фото: Zuma / ТАСС)

Украинские власти фиксируют естественное падение количества железнодорожных поездок из Украины в Россию и обратно. В связи с этим политического решения относительно прекращения этого сообщения, скорее всего, не будет, заявил в интервью порталу LIGA.net украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян. Железнодорожное сообщение по этому маршруту, отметил он, прекращается само по себе.

В целом же в Киеве, добавил глава ведомства, подобный сценарий поддерживают, как и возможный запрет движения пассажирских поездов из Украины в Россию и обратно. Сейчас эти направления, признал Омелян, все же пользуются спросом, но уже сравнительно в меньшей степени. Заполняемость вагонов постоянно уменьшается, добавил министр.

«В прошлом году впервые в истории Украины количество поездок железнодорожным транспортом в страны ЕС превысило количество поездок в сторону России», — напомнил Омелян, заметив в связи с этим, что решение властей сократить количество поездов в Россию «было абсолютно объективным». «Возить воздух не имеет смысла», — резюмировал глава ведомства.

О том, что пассажиропоток на европейских направлениях в украинских поездах впервые превысил поток в Россию, осенью прошлого года рассказал президент республики Петр Порошенко. «Украинцы выбирают Европу!» — объявил он. По данным Украинской железной дороги, это произошло следом за тем, как Киев оформил с ЕС безвизовый режим.

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Министр предложил властям Украины запретить поезда в Россию

После этого украинские власти неоднократно говорили о возможном прекращении железнодорожного сообщения с Россией, а в декабре прошлого года Министерство инфраструктуры Украины внесло в Раду соответствующий законопроект (инициатива касается только пассажирских перевозок, грузовые она не затрагивает).

В российском Министерстве транспорта на заявления Киева отреагировали еще в августе 2018 года. Там отметили, что уже подготовились к подобным действиям украинской стороны и даже рассмотрели «возможные ответные меры».

Автор: Евгения Маляренко
Теги: железнодорожное сообщение, Украина
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