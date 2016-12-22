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На Украине заявили о желании отменить железнодорожное сообщение с Москвой
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На Украине заявили о желании отменить железнодорожное сообщение с Москвой
Политика, 11:59
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На Украине заявили о желании отменить железнодорожное сообщение с Москвой
Украина может прекратить железнодорожное сообщение с Москвой. О том, что в Киеве рассматривают такую идею, сообщил министр инфраструктуры страны Владимир Омелян
Владимир Омелян (Фото: Ivan Narodniy / Facebook)

Власти Украины рассматривают возможность прекращения железнодорожного сообщения с Москвой. Об этом министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил в эфире телепрограммы «Завтрак с 1+1», отвечая на вопросы телезрителей.

«Мы рассматриваем сейчас вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой», — заявил Омелян.

В мае прошлого года газета «Коммерсантъ» сообщала со ссылкой на источники, что это решение активно лоббируют секретарь СНБО Александр Турчинов и спикер Верховной рады Андрей Парубий. Тогда государственный оператор украинских железных дорог «Укрзализныця» опровергал подобные планы.

Однако спустя полгода, в декабре, о том, что «Укрзализныця» может прекратить железнодорожное сообщение с Россией с 2018 года, заявил министр инфраструктуры.

По словам Омеляна, такое решение может быть принято в связи с тем, что Россия построила железнодорожную ветку в обход Украины. «Вопрос о железнодорожном сообщении с Россией в первую очередь рассматривается сейчас «Укрзализныцей». Думаю, об окончательном решении мы сможем сообщить в 2018 году», — сказал он тогда.

РБК направил запросы министерству инфраструктуры Украины, «Укрзализныця» и РЖД.

Автор: Наталья Демченко.
При участии: Мария Кокорева.
Теги: Москва , железные дороги , «Укрзализныця»
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