Министр предложил властям Украины запретить поезда в Россию

Министерство инфраструктуры Украины внесло официальное предложение в правительство страны запретить железнодорожное сообщение между двумя странами

Поезд Москва — Киев (Фото: РИА Новости)

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил изданию УНН, что его ведомство внесло в кабинет министров предложение о прекращении железнодорожного сообщения с Россией. По его словам, теперь в министерстве ждут ответ на это предложение.

Омелян подчеркнул, что не знает, когда будет принято решение по точке зрения министерства, которую он назвал обоснованной. По его словам, лично он несет ответственность только за свое ведомство.

Владимир Омелян ранее ограничивался только заявлениями о том, что прекращение железнодорожного сообщения между двумя странами необходимо и будет прибыльно для Киева. Так, в начале сентября он объяснил, что отмена восьми поездов, которые в настоящее время курсируют между Россией и Украиной, послужит толчком для развития внутренней инфраструктуры. При этом Омелян подчеркнул, что речь идет о прекращении пассажирских перевозок, а не грузовых.

В начале августа Омелян заявил, что рассчитывает на то, что с территории Украины в Россию «будут ходить только медведи». Тогда же он высказал мнение, что украинцам нет смысла работать в «отсталой, феодальной России», а если они не могут найти работу дома, то должны ехать в ЕС.

В настоящее время между двумя странами курсируют лишь поезда «Укрзализници» (Украинской железной дороги). РЖД отказались от поездов на Украину, исключение составляет только транзитный поезд ​Москва — Кишинев, который проходит через Киев. Авиационное сообщение между Россией и Украиной было полностью прекращено в октябре 2015 года.

Омелян возглавил Министерство инфраструктуры Украины в 2014 году. До этого уроженец Львова трудился в МИД Украины, где некоторое время возглавлял отдел по связям с Россией.