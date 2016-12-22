ТелеканалГазетаЖурналРБК+ProQuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,68 65,84 EUR Нал. 76,39 74,53 USD Бирж. 66,76 +0,53 EUR Бирж. 75,47 +0,24 USD ЦБ. 66,43 +0,18 EUR ЦБ. 75,39 -0,00 EUR/USD 1,13 -0,01 BTC/USD Бирж. 3229,20 -120,90 IMOEX 2365,69 -0,54% RTSI 1116,50 -1,14% Brent 60,64 +0,55% DJIA 24597,38 +0,29% Nasdaq 7070,33 -0,39%
Министр предложил властям Украины запретить поезда в Россию
Лента новостей
Президент Сербии попросил созвать СБ ООН из-за ситуации в Косово 14 дек, 23:46, Политика СМИ узнали о попытке США заставить Deutsche Telekom отказаться от Huawei 14 дек, 23:45, Политика Самолет британских ВВС провел разведку у побережья Черного моря 14 дек, 23:10, Общество Министр предложил властям Украины запретить поезда в Россию 14 дек, 22:24, Политика СБУ обвинила Россию в попытках через соцсети вмешаться в выборы 14 дек, 22:21, Политика Посольство России обвинило Лондон в помехах увеличению числа дипломатов 14 дек, 22:19, Политика Чему можно научить свой умный дом 14 дек, 22:06, РБК и «Ингосстрах» Экс-главе РАО предъявили обвинение в мошенничестве 14 дек, 21:30, Общество Суд счел законным отказ в заведении дела об исчезновении 27 жителей Чечни 14 дек, 21:24, Общество СМИ узнали о признании Роналду вины в деле об уклонении от налогов 14 дек, 21:15, Спорт Игра на упреждение: зачем ЦБ повысил ключевую ставку второй раз за год 14 дек, 21:08, Финансы «Надо начинать бизнес в России»: Сергей Колесников в проекте «Герои РБК» 14 дек, 21:00, Свое дело  У вице-губернатора Псковской области нашли вид на жительство в Эстонии 14 дек, 20:52, Общество Американской PepsiCo разрешили продать завод в Ессентуках 14 дек, 20:34, Бизнес В гостях у сказки: куда съездить на праздники с детьми 14 дек, 20:33, РБК и Mitsubishi Outlander Меркель объяснила решение Евросоюза по санкциям против России 14 дек, 20:25, Политика ЦБ оценил влияние маневра в нефтяной отрасли на стоимость бензина 14 дек, 20:19, Экономика Хозяин бренда Louis Vuitton купит владельца отеля в Петербурге 14 дек, 20:03, Бизнес Искусственный интеллект: с чего начать знакомство 14 дек, 20:03, РБК и Lexus Генпрокуратура отчиталась о выполнении просьбы Путина по правозащитнику 14 дек, 20:02, Политика Спортивный стиль: в каких кроссовках можно ходить зимой 14 дек, 19:39, Партнерский материал Силуанов отказал Минску в компенсации в $310 млн за налоговый маневр 14 дек, 19:39, Экономика ДНР заявила о приведении в боевую готовность всех воинских частей 14 дек, 19:34, Политика Росстат объяснил перерасчет стоимости оливье 14 дек, 19:12, Общество Суд заочно арестовал бывшего менеджера группы «Сумма» Клопнева 14 дек, 19:11, Общество Тысяча и одна идея для дизайна и ремонта квартиры 14 дек, 18:52, РБК и Whirlpool Число погибших в результате стрельбы в Страсбурге возросло до четырех 14 дек, 18:47, Общество Биатлонист Йоханнес Бё выиграл третью гонку в сезоне 14 дек, 18:46, Спорт
Министр предложил властям Украины запретить поезда в Россию
Политика, 14 дек, 22:24
0
Министр предложил властям Украины запретить поезда в Россию
Министерство инфраструктуры Украины внесло официальное предложение в правительство страны запретить железнодорожное сообщение между двумя странами
Поезд Москва — Киев (Фото: РИА Новости)

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил изданию УНН, что его ведомство внесло в кабинет министров предложение о прекращении железнодорожного сообщения с Россией. По его словам, теперь в министерстве ждут ответ на это предложение.

Омелян подчеркнул, что не знает, когда будет принято решение по точке зрения министерства, которую он назвал обоснованной. По его словам, лично он несет ответственность только за свое ведомство.

Владимир Омелян ранее ограничивался только заявлениями о том, что прекращение железнодорожного сообщения между двумя странами необходимо и будет прибыльно для Киева. Так, в начале сентября он объяснил, что отмена восьми поездов, которые в настоящее время курсируют между Россией и Украиной, послужит толчком для развития внутренней инфраструктуры. При этом Омелян подчеркнул, что речь идет о прекращении пассажирских перевозок, а не грузовых.

В начале августа Омелян заявил, что рассчитывает на то, что с территории Украины в Россию «будут ходить только медведи». Тогда же он высказал мнение, что украинцам нет смысла работать в «отсталой, феодальной России», а если они не могут найти работу дома, то должны ехать в ЕС.

Потребовавшего отдать Кубань украинского министра заподозрили в коррупции
Политика

В настоящее время между двумя странами курсируют лишь поезда «Укрзализници» (Украинской железной дороги). РЖД отказались от поездов на Украину, исключение составляет только транзитный поезд ​Москва — Кишинев, который проходит через Киев. Авиационное сообщение между Россией и Украиной было полностью прекращено в октябре 2015 года.

Омелян возглавил Министерство инфраструктуры Украины в 2014 году. До этого уроженец Львова трудился в МИД Украины, где некоторое время возглавлял отдел по связям с Россией.

Автор: Артем Филипенок.
Теги: Украина , Владимир Омелян
Главное
Президент Сербии попросил созвать СБ ООН из-за ситуации в Косово Политика
Материалы по теме
Власти Украины решили снести памятник Суворову в Киеве Общество
На Украине появится ведомство для борьбы с этнической нетерпимостью Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter