Минтранс подготовился к прекращению Киевом железнодорожного сообщения

Минтранс России проработал пакет мер, которые должны стать ответом на прекращение Киевом железнодорожного и автобусного сообщения между Россией и Украиной, заявил глава ведомства Евгений Дитрих

Поезд Москва — Львов на Киевском вокзале (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

В Министерстве транспорта России провели подготовку к возможной отмене властями Украины железнодорожного и автобусного сообщения между двумя странами, рассказал журналистам министр транспорта Евгений Дитрих.

«Минтранс рассматривал этот вопрос и возможные наши ответные меры в связи с возможным принятием такого рода решений», — сказал Дитрих (цитата по ТАСС). Министр пояснил, что в случае принятия украинскими властями решения о прекращении железнодорожного сообщения ​Россия примет ответные меры.

Впрочем, по словам Дитриха, Киев вряд ли пойдет на введение такого запрета. ​«В первую очередь такого рода меры повлекут невозможность граждан России и Украины пользоваться услугами транспорта. Кроме неудобств и дискомфорта, это ничего другого не повлечет», — пояснил министр.

В начале августа министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что власти страны рассматривают «вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой». В свою очередь, представители украинского железнодорожного оператора «Укрзализныця» заявили, что в случае принятия государством такого решения оно будет выполнено.

По данным «Укрзализныци», в 2017 году ее поездами, следующими из России на Украину и обратно, были перевезены 900 тыс. пассажиров, что впятеро меньше, чем в 2013 году. За январь—июнь 2018 года теми же поездами были перевезены 358,9 тыс. пассажиров. В РЖД РБК пояснили, что через территорию Украины с 2014 года ходит только один поезд российского формирования, следующий из Москвы в Кишинев.

​Авиационное сообщение между Россией и Украиной было полностью прекращено в октябре 2015 года.