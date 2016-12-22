Порошенко заявил об увеличении пассажиропотока на поездах в Европу

Президент Украины Петр Порошенко, сославшись на материалы Украинской железной дороги, заявил о том, что «пассажиропоток в поездах [из Украины] в Европу превышает [аналогичный] пассажиропоток в Россию». «Безвиз действует», — провозгласил глава государства. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
«Украинцы выбирают Европу!», — также отметил он, добавив, что «это убедительно доказывает статистика». «По данным Украинских железных дорог, пассажиропоток в поездах в Европу превышает поток в Россию, которая десятилетиями была главным зарубежным направлением для украинцев. Украина это Европа», — заключил Порошенко. К своему сообщению в микроблоге он прикрепил изображение с надписью «украинцы впервые больше ездят на поездах в ЕС, чем в Россию». За какой именно период были сделаны эти статистические данные глава республики не уточнил.
Ранее, 25 октября, о том, что ЕС отобрал у России лидерство по пассажиропотоку в украинском железнодорожном транспорте в интервью изданию «Экономическая правда» рассказал заместитель директора департамента пассажирских перевозок дальнего сообщения Украинских железных дорог Александр Красноштан. «Лидерство [по пассажиропотоку сейчас] принадлежит ЕС», — сообщил он, отметив, что тенденция изменилась в прошлом году. «До 2017 года Россия была лидером [по пассажиропотоку], сейчас — ЕС», — добавил Красноштан.
В том же году Украина и ЕС подписали необходимые документы для введения безвизового режима. После этого в Киеве неоднократно говорили о возможном прекращении железнодорожного сообщения с Россией. В российском Министерстве транспорта, реагируя на это, в августе 2018 года заявили, что уже подготовились к подобным действиям украинской стороны и даже рассмотрели «возможные ответные меры».