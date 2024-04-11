 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Наводнения в России ,  
0 

Министр сравнил удар по орской дамбе с машиной и усомнился в грызунах

Министр Файзуллин сравнил удар по орской дамбе с разогнавшейся машиной
Сюжет
Наводнения в России
Файзуллин не согласился с тем, что дамба была повреждена из-за грызунов, сооружение столкнулось со слишком высоким уровнем воды. Директор компании, которая строила дамбу, назвал грызунов одной из возможных причин прорыва
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Глава Минстроя Ирек Файзуллин не согласился с версией о том, что дамбу в Орске повредили грызуны. Об этом министр сообщил журналистам по время осмотра мест подтоплений в Оренбурге.

«Ну какие грызуны, вообще говоря, смешно», — сказал он.

У земляного вала была своя несущая способность, он был рассчитан на высоту воды не более 6 м, а вода пришла более 10 м, подчеркнул министр. «А это масса, умноженная на скорость. Это просто как разогнавшаяся машина ударила в эту конструкцию земляного вала», — добавил он.

Файзуллин также анонсировал проведение обследования. «В течение месяца скажем. Пусть сначала вода уйдет, и всю эту конструкцию мы изучим», — подчеркнул министр.

Глава Минстроя заявил, что для тех, кто прописан в СНТ, как в жилом доме, будет отдельная схема поддержки. «Те, кто просто пользуется дачным участком, вот эту меру поддержки мы отрабатываем с губернатором. Этот вопрос существует, законодательством он не дорегулирован, но люди без помощи не останутся. В этом году слишком много у нас таких ситуаций возникло, не только в Оренбургской области», — сообщил он.

8 апреля Сергей Комаров, директор компании «Спецстрой», которая строила дамбу в Орске, назвал в качестве двух возможных причин ее прорыва человеческий фактор и грызунов.

«Но, посмотрев по съемкам, в каком месте получился прорыв, этот фактор [человеческий] у меня отпал. Остался только фактор — грызуны, которые могли эту дамбу проточить, и этой двух-, трехсантиметровой дырочки хватило бы, чтобы вода пошла через дамбу», — отметил Комаров.

Мэр Орска Василий Козупица не согласился с такой версией и выделил в качестве причины прорыва дамбы сильный паводок. По его словам, дамба была рассчитана на уровень воды в 700 см, а у Орска уровень воды превысил 975 см, поэтому сооружение не выдержало нагрузки.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер объяснил прорыв дамбы в Орске рекордным сбросом воды, уровень который поднялся выше самого сооружения. По его словам, не стоит «искать ведьм» в этой истории.

Директор строившей дамбу в Орске компании обвинил в прорыве грызунов
Общество
Фото:Егор Алеев / ТАСС

Вечером 5 апреля насыпную дамбу в Орске на Урале прорвало, она продолжает разрушаться. На фоне паводков с 4 апреля в области действует режим ЧС, 7 апреля, после прорыва дамбы, ему придали федеральное значение. Паводок в регионе затронул не только Орск — подтопление дошло и до Оренбурга.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о халатности (ч. 1 ст. 293 УК) и нарушении правил безопасности при строительстве (ч. 1 ст. 216 УК). До этого прокуратура установила, что дамба в Орске была введена в эксплуатацию в 2010 году, а Гостехнадзор выявлял нарушения при ее содержании.

Много нового на

На PREMIER много нового

Смотреть

Мистический триллер

Смотреть

Комедийный экшен-сериал

Смотреть

Криминальная драма

Смотреть

30 дней за 1 ₽ на PREMIER

Смотреть

Реклама. Рекламодатель: ООО "ПРЕМЬЕР, 16+

Авторы
Теги
Георгий Смирнов, Мария Лисицына Мария Лисицына
Оренбургская область дамба Минстрой
Материалы по теме
Губернатор призвал «не искать ведьм» в прорыве дамбы в Орске
Политика
Глава Минстроя оценил объем работ по восстановлению Орска
Общество
Орский НПЗ предупредил о задержках в отгрузке продукции на фоне паводка
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 11 апреля
EUR ЦБ: 101,23 (+0,49) Инвестиции, 10 апр, 16:40 Курс доллара на 11 апреля
USD ЦБ: 93,22 (+0,47) Инвестиции, 10 апр, 16:40
Медведев пожелал, чтобы всадник на бледном коне забрал с собой Байдена Политика, 10:30
Для пострадавших от паводков на дачах в СНТ введут новую меру поддержки Общество, 10:21
Над Брянской областью сбили украинский дрон Политика, 10:20
Инвестиции в недвижимость Москвы в 2024 году сократились на 20% Недвижимость, 10:17
Индекс Мосбиржи впервые с февраля 2022 года превысил 3450 пунктов Инвестиции, 10:14
Кадры боя с боевиками в Нальчике Общество, 10:12
Прочь из «Трампландии»: почему американцы готовятся к эмиграции Pro, 10:09
Скидки до 76% на РБК Pro
На подписку и опции до 15 апреля
За скидкой
Власти США сообщили о начале судебного разбирательства против Uniswap Крипто, 10:08
В Орске заработали комиссии по оценке ущерба от паводка Общество, 10:08
«Барселона» и ПСЖ отказались общаться с телеканалом из-за шутки Спорт, 10:06
Министр сравнил удар по орской дамбе с машиной и усомнился в грызунах Общество, 10:05
Офшорный и оншорный юань: как не попасть впросак при расчетах Pro, 09:47
В Нальчике убили двух боевиков Политика, 09:42
Японская иена упала до нового минимума с 1990 года Инвестиции, 09:41