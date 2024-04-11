Министр сравнил удар по орской дамбе с машиной и усомнился в грызунах

Файзуллин не согласился с тем, что дамба была повреждена из-за грызунов, сооружение столкнулось со слишком высоким уровнем воды. Директор компании, которая строила дамбу, назвал грызунов одной из возможных причин прорыва

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Глава Минстроя Ирек Файзуллин не согласился с версией о том, что дамбу в Орске повредили грызуны. Об этом министр сообщил журналистам по время осмотра мест подтоплений в Оренбурге.

«Ну какие грызуны, вообще говоря, смешно», — сказал он.

У земляного вала была своя несущая способность, он был рассчитан на высоту воды не более 6 м, а вода пришла более 10 м, подчеркнул министр. «А это масса, умноженная на скорость. Это просто как разогнавшаяся машина ударила в эту конструкцию земляного вала», — добавил он.

Файзуллин также анонсировал проведение обследования. «В течение месяца скажем. Пусть сначала вода уйдет, и всю эту конструкцию мы изучим», — подчеркнул министр.

Глава Минстроя заявил, что для тех, кто прописан в СНТ, как в жилом доме, будет отдельная схема поддержки. «Те, кто просто пользуется дачным участком, вот эту меру поддержки мы отрабатываем с губернатором. Этот вопрос существует, законодательством он не дорегулирован, но люди без помощи не останутся. В этом году слишком много у нас таких ситуаций возникло, не только в Оренбургской области», — сообщил он.

8 апреля Сергей Комаров, директор компании «Спецстрой», которая строила дамбу в Орске, назвал в качестве двух возможных причин ее прорыва человеческий фактор и грызунов.

«Но, посмотрев по съемкам, в каком месте получился прорыв, этот фактор [человеческий] у меня отпал. Остался только фактор — грызуны, которые могли эту дамбу проточить, и этой двух-, трехсантиметровой дырочки хватило бы, чтобы вода пошла через дамбу», — отметил Комаров.

Мэр Орска Василий Козупица не согласился с такой версией и выделил в качестве причины прорыва дамбы сильный паводок. По его словам, дамба была рассчитана на уровень воды в 700 см, а у Орска уровень воды превысил 975 см, поэтому сооружение не выдержало нагрузки.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер объяснил прорыв дамбы в Орске рекордным сбросом воды, уровень который поднялся выше самого сооружения. По его словам, не стоит «искать ведьм» в этой истории.

Вечером 5 апреля насыпную дамбу в Орске на Урале прорвало, она продолжает разрушаться. На фоне паводков с 4 апреля в области действует режим ЧС, 7 апреля, после прорыва дамбы, ему придали федеральное значение. Паводок в регионе затронул не только Орск — подтопление дошло и до Оренбурга.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о халатности (ч. 1 ст. 293 УК) и нарушении правил безопасности при строительстве (ч. 1 ст. 216 УК). До этого прокуратура установила, что дамба в Орске была введена в эксплуатацию в 2010 году, а Гостехнадзор выявлял нарушения при ее содержании.