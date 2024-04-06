СК возбудил уголовное дело из-за прорыва дамбы в Орске

Фото: СК РФ

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за прорыва дамбы в Оренбургской области.

Дело возбуждено по статьям о халатности и нарушении правил безопасности при строительстве, как и просила ранее прокуратура.

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