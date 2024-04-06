Прокуратура потребовала возбудить дело из-за прорыва дамбы в Орске

Дамбу в Орске ввели в эксплуатацию в 2010 году, при ее содержании выявляли нарушения. По данным прокуратуры, прорыв 5 апреля произошел из-за несвоевременно принятых мер.

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Прокурор Оренбургской области Руслан Медведев потребовал возбудить уголовное дело о халатности (ст. 293 УК) и нарушении правил безопасности при ведении строительных работ (ст. 216 УК), говорится в сообщении надзорного ведомства. Максимальное наказание по одной из них — лишение свободы на срок до трех лет.

Прокуратура установила, что дамба в Орске была введена в эксплуатацию в 2010 году. Гостехнадзор выявлял нарушения при ее содержании.

«В связи с несвоевременно принятыми мерами, направленными на содержание гидротехнического сооружения в надлежащем техническом состоянии, 05 апреля 2024 г. произошел прорыв дамбы», — сообщила прокуратура.

Ранее администрация Орска объявила о срочной эвакуации жителей домов по улице Борисоглебского и поселков Лесоторговый, Никель, Строитель. Накануне аналогичные предупреждения получили проживающие на площади Гагарина, улиц Строителей, Докучаева и Старого города. Как писал ТАСС со ссылкой на оперативные службы, около 4 тыс. жилых домов могли оказаться в зоне подтопления. По состоянию на 2021 год в Орске проживали 189 тыс. человек. В управлении информационной политики аппарата губернатора и правительства Оренбургской области опровергли сообщения о полном разрушении дамбы и заявили о повреждении на участке 10 м.

4 апреля в Оренбургской области объявляли режим ЧС из-за паводков. В частности, в Орске действовал режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.