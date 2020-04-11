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Пандемия коронавируса ,  
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Собянин пригрозил «отключить» частные лаборатории с тестами на вирус

Это может произойти в том случае, если они не будут вносить данные в единую базу, сказал мэр. По его словам, в столице ежедневно проводится 18 тыс. тестов на коронавирус
Фото: Pedro Vilela / Getty Images

Все результаты тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19 должны быть оцифрованы и внесены в единую информационную систему. Об этом при посещении лаборатории НИИ скорой помощи им. Склифосовского заявил мэр Москвы Сергей Собянин, передает ТАСС.

Собянин уточнил, что это касается и частных лабораторий. «Если они не будут это делать, значит, они будут отключены от этой работы», — добавил он.

По словам мэра, в Москве ежедневно делается около 18 тыс. тестов. Сначала тестирование проводили лаборатории Роспотребнадзора — порядка 3 тыс. тестов в день, затем к этой работе подключили городские, федеральные и частные лаборатории, рассказал он. В свою очередь директор НИИ Склифосовского Сергей Петриков сообщил, что в лаборатории института можно проводить 2 тыс. тестов ежедневно.

В Минздраве насчитали до 30% ложных результатов тестов на COVID-19
Общество

Собянин назвал своевременное тестирование одной из мер борьбы с вирусом, но указал при этом, что важно «не создавать ложноположительные и ложноотрицательные тесты», поскольку врачи могут упустить из вида заразившихся пациентов. «Это важная работа. От того, как точно вы ее делаете, во многом зависит развитие эпидемии и ее купирование», — отметил он.

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Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Премьер Михаил Мишустин разрешил частным лабораториям проводить тесты на коронавирус с 8 апреля. К тестированию присоединились «Гемотест» и «Хеликс», которые оказывают платные услуги. Запустить тестирование на коронавирус также собиралась компания «Инвитро», но позже отказалась от этой идеи.

По словам главного внештатного пульмонолога Минздрава Сергея Авдеева, около 30% существующих ПЦР-тестов для выявления коронавирусной инфекции могут дать ложный результат. Самым точным методом диагностики и выявления коронавируса он назвал компьютерную томографию. О том, что тесты на коронавирусную инфекцию не всегда выявляют COVID-19 и дают ложноотрицательный результат, также сообщила заммэра Анастасия Ракова. Власти Москвы решили переоборудовать для пациентов с подозрением на вирус 40 поликлиник, в которых есть КТ.

По данным Роспотребнадзора, в России под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус находятся 159 тыс. человек. Более 1,18 млн россиян сдали тесты на заболевание.

По состоянию на 11 апреля в стране подтверждено 13 584 случая заболевания, 1667 из них выявили за последние сутки.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Сергей Собянин, тесты, коронавирус
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