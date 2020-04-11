Собянин пригрозил «отключить» частные лаборатории с тестами на вирус

Это может произойти в том случае, если они не будут вносить данные в единую базу, сказал мэр. По его словам, в столице ежедневно проводится 18 тыс. тестов на коронавирус

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Все результаты тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19 должны быть оцифрованы и внесены в единую информационную систему. Об этом при посещении лаборатории НИИ скорой помощи им. Склифосовского заявил мэр Москвы Сергей Собянин, передает ТАСС.

Собянин уточнил, что это касается и частных лабораторий. «Если они не будут это делать, значит, они будут отключены от этой работы», — добавил он.

По словам мэра, в Москве ежедневно делается около 18 тыс. тестов. Сначала тестирование проводили лаборатории Роспотребнадзора — порядка 3 тыс. тестов в день, затем к этой работе подключили городские, федеральные и частные лаборатории, рассказал он. В свою очередь директор НИИ Склифосовского Сергей Петриков сообщил, что в лаборатории института можно проводить 2 тыс. тестов ежедневно.

Собянин назвал своевременное тестирование одной из мер борьбы с вирусом, но указал при этом, что важно «не создавать ложноположительные и ложноотрицательные тесты», поскольку врачи могут упустить из вида заразившихся пациентов. «Это важная работа. От того, как точно вы ее делаете, во многом зависит развитие эпидемии и ее купирование», — отметил он.