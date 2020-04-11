Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 апреля
USD ЦБ: 73,75 (-0,85) Quote, 10 апр, 13:47
Курс евро на 11 апреля
EUR ЦБ: 80,74 (-0,35) Quote, 10 апр, 13:47
Ученые оценили себестоимость тестируемых препаратов от коронавируса Общество, 12:22 Производители «Маши и Медведя» начали выпускать ролики о самоизоляции Общество, 11:56 Четыре идеи для перестройки ресторанного бизнеса РБК и Центр поддержки экономики, 11:54 Запланированный на август теннисный турнир перенесли из-за вируса Спорт, 11:53 В Москве за сутки от коронавируса вылечились еще 149 пациентов Общество, 11:45 Летний турнир с участием сильнейших футбольных клубов Европы отменили Спорт, 11:29 В России за сутки умерли 12 заразившихся коронавирусом Общество, 11:28 Число заразившихся коронавирусом в России выросло на 1667 человек Общество, 11:23 Спрос на облака: смогут ли российские провайдеры помочь бизнесу в кризис Pro, 11:22 Власти Москвы сообщили о планах провести дезинфекцию из-за коронавируса Общество, 11:21 Зачем смотреть фильм «Эмма» прямо сейчас Стиль, 11:12 В Новосибирске за сутки подтвердили семь новых случаев заражения COVID-19 Общество, 11:07 Гид по soft skills: как развивать ключевые навыки будущего Экономика образования, 11:06  Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 11 апреля Общество, 11:05
Пандемия коронавируса ,  
0 

Число заразившихся коронавирусом в России выросло на 1667 человек

Большинство новых случаев зафиксировано в Москве — 1030 человек. Скончались за прошедшие сутки 12 пациентов с коронавирусом
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За прошедшие сутки в России обнаружено еще 1667 случаев заражения коронавирусом в 49 регионах страны, общее число инфицированных достигло 13 584 человек, сообщает оперативный штаб. За сутки умерли 12 пациентов с диагнозом COVID-19.

Больше всего новых заразившихся оказалось в Москве — 1030 человек. В остальных регионах обнаружили следующее количество новых случаев:

  • Московская область — 152;
  • Санкт-Петербург — 80;
  • Нижегородская область — 33;
  • Брянская область — 26;
  • Дагестан — 26;
  • Башкирия — 25;
  • Татарстан — 23;
  • Ульяновская область — 22;
  • Курская область — 21;
  • Красноярский край — 21;
  • Рязанская область — 17;
  • Ставропольский край — 14.

Из 12 умерших пациентов с диагнозом «коронавирус» восемь скончались в Москве, по одному летальному исходу было зарегистрировано в Подмосковье, Хабаровском и Ставропольском краях и Калининградской области.

Накануне, 10 апреля, в России зарегистрировали рекордное число заразившихся коронавирусом — 1786. Еще днем ранее сообщалось о 1459 новых случаях.

Россия поднялась на 17-е место по количеству выявленных случаев заболевания, обогнав Южную Корею, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. По состоянию на 11 апреля в мире известно о почти 1,7 млн заразившихся, большинство из которых находятся в США — 501,6 тыс. По числу смертей от осложнений, вызванных коронавирусом, они находятся на втором месте — 18 777. Лидирует по смертности от заболевания с небольшим отрывом от США Италия, в которой известно о 18 849 летальных исходах.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
Читать подробнее

Автор: Виктория Полякова
Теги: коронавирус, Россия, жертвы
Материалы по теме
Власти сообщили о 159 тыс. россиян под наблюдением из-за коронавируса
Общество
В России зарегистрировали тест-систему на иммунитет к коронавирусу
Общество
В Москве за сутки от коронавируса вылечились еще 149 пациентов
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter