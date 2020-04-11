Число заразившихся коронавирусом в России выросло на 1667 человек
За прошедшие сутки в России обнаружено еще 1667 случаев заражения коронавирусом в 49 регионах страны, общее число инфицированных достигло 13 584 человек, сообщает оперативный штаб. За сутки умерли 12 пациентов с диагнозом COVID-19.
Больше всего новых заразившихся оказалось в Москве — 1030 человек. В остальных регионах обнаружили следующее количество новых случаев:
- Московская область — 152;
- Санкт-Петербург — 80;
- Нижегородская область — 33;
- Брянская область — 26;
- Дагестан — 26;
- Башкирия — 25;
- Татарстан — 23;
- Ульяновская область — 22;
- Курская область — 21;
- Красноярский край — 21;
- Рязанская область — 17;
- Ставропольский край — 14.
Из 12 умерших пациентов с диагнозом «коронавирус» восемь скончались в Москве, по одному летальному исходу было зарегистрировано в Подмосковье, Хабаровском и Ставропольском краях и Калининградской области.
Накануне, 10 апреля, в России зарегистрировали рекордное число заразившихся коронавирусом — 1786. Еще днем ранее сообщалось о 1459 новых случаях.