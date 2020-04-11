Число заразившихся коронавирусом в России выросло на 1667 человек

Большинство новых случаев зафиксировано в Москве — 1030 человек. Скончались за прошедшие сутки 12 пациентов с коронавирусом

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За прошедшие сутки в России обнаружено еще 1667 случаев заражения коронавирусом в 49 регионах страны, общее число инфицированных достигло 13 584 человек, сообщает оперативный штаб. За сутки умерли 12 пациентов с диагнозом COVID-19.

Больше всего новых заразившихся оказалось в Москве — 1030 человек. В остальных регионах обнаружили следующее количество новых случаев:

Московская область — 152;

Санкт-Петербург — 80;

Нижегородская область — 33;

Брянская область — 26;

Дагестан — 26;

Башкирия — 25;

Татарстан — 23;

Ульяновская область — 22;

Курская область — 21;

Красноярский край — 21;

Рязанская область — 17;

Ставропольский край — 14.

Из 12 умерших пациентов с диагнозом «коронавирус» восемь скончались в Москве, по одному летальному исходу было зарегистрировано в Подмосковье, Хабаровском и Ставропольском краях и Калининградской области.

Накануне, 10 апреля, в России зарегистрировали рекордное число заразившихся коронавирусом — 1786. Еще днем ранее сообщалось о 1459 новых случаях.