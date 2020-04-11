Власти сообщили о 159 тыс. россиян под наблюдением из-за коронавируса

Под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус в России остаются 159 тыс. человек, сообщается в Telegram-канале федерального оперштаба по борьбе с заболеванием со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

«На сегодняшний день проведено более 1,18 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса», — уточняется в сообщении.

В инфекционной больнице в Коммунарке сейчас находятся 194 заболевших с подтвержденным коронавирусом, сообщил главврач центра Денис Проценко. 23 человека подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. За сутки в больницу поступили 79 новых пациентов.

В московской больнице № 15 им. Филатова находятся 544 пациента с подтвержденным коронавирусом, сообщил главврач учреждения Валерий Вечорко. К аппарату искусственной вентиляции легких подключены 65 человек. За сутки в больницу поступили 173 новых пациента, 46 заболевших коронавирусной инфекцией выздоровели. Больница им. Филатова начала принимать заболевших COVID-19 с 27 марта.