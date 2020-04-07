В Минздраве насчитали до 30% ложных результатов тестов на COVID-19

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Точность существующих ПЦР-тестов для выявления коронавирусной инфекции COVID-19 составляет 70–80%. Об этом заявил главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев, пишет «Медвестник».

«Чувствительность метода ПЦР — 70–80%. У нас есть пациенты с отрицательными результатами теста, но у них есть болезнь COVID-19», — сообщил Авдеев на конгрессе «Человек и лекарство» 7 апреля.

По словам Авдеева, были проведены исследования, в которых приняли участие 1,4 тыс. пациентов.

У 300 из них лабораторный тест на коронавирус дал отрицательный результат, однако последующая компьютерная томография легких показала изменения, характерные для новой коронавирусной инфекции.