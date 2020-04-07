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В Минздраве насчитали до 30% ложных результатов тестов на COVID-19

Фото: Andreas Rentz / Getty Images

Точность существующих ПЦР-тестов для выявления коронавирусной инфекции COVID-19 составляет 70–80%. Об этом заявил главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев, пишет «Медвестник».

«Чувствительность метода ПЦР — 70–80%. У нас есть пациенты с отрицательными результатами теста, но у них есть болезнь COVID-19», — сообщил Авдеев на конгрессе «Человек и лекарство» 7 апреля.

По словам Авдеева, были проведены исследования, в которых приняли участие 1,4 тыс. пациентов.

У 300 из них лабораторный тест на коронавирус дал отрицательный результат, однако последующая компьютерная томография легких показала изменения, характерные для новой коронавирусной инфекции.

В России зарегистрировали определяющий COVID-19 за 40 минут экспресс-тест
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«Чувствительность методов КТ выше, чем методов ПЦР-диагностики», — подчеркнул медик, заключив, что наиболее точным способом диагностики больных COVID-19 является именно компьютерная томография.

Ранее 6 апреля Росздравнадзор зарегистрировал экспресс-тест для выявления COVID-19, разработанный группой компаний «Медико-биологический союз». Согласно сообщению компании, экспресс-тест способен определять наличие заболевания за 40 минут. Его заявленная точность составляет 94%.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Кроме того, Роспотребнадзор сообщил, что жителям Москвы и Подмосковья с 6 апреля будет доступна платная услуга по сдаче анализа на коронавирус с вызовом специалистов на дом. В Центре молекулярной диагностики, сотрудники которого намерены проводить подобные тесты, позднее рассказали, что стоимость услуги составит 1250 руб.

Теги: коронавирус, тест
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