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Пандемия коронавируса ,  
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Путин поручил принять «дополнительные меры» по контролю за карантином

МВД и Росгвардия примут дополнительные меры по контролю за тем, соблюдают ли карантин вернувшиеся из-за границы россияне. Также ведомства усилят охрану больниц и других учреждений, участвующих в борьбе с эпидемией
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Президент Владимир Путин поручил МВД и Росгвардии принять дополнительные меры по контролю за соблюдением карантина россиянами, которые вернулись из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

«МВД России совместно с Росгвардией принять дополнительные меры по соблюдению гражданами, возвращающимися к месту постоянного проживания из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, установленных ограничений», — говорится в нем.

Также ведомства усилят контроль по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в участвующих в борьбе с распространением коронавируса организациях и учреждениях, а также на прилегающих к ним территориях.

Доклад президенту ведомства представят до 15 апреля.

Полиции дали право штрафовать нарушителей самоизоляции в Москве
Общество

По состоянию на 1 апреля, правоохранительные органы выписали 1250 протоколов об административном нарушении в отношении тех, кто пренебрег самоизоляцией. В частности, те, кто вернулся из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу, обязаны пробыть две недели на карантине. 

Кроме того, полицейские проводят разъяснительные беседы с нарушителями, а особое внимание уделяют пожилым гражданам и группам людей на улицах, сообщало МВД. Тем сотрудникам, которые работают сверхурочно из-за ограничительных мер во время эпидемии коронавируса, глава ведомства Владимир Колокольцев пообещал дополнительные выплаты.

С 8 апреля полиция может самостоятельно штрафовать нарушителей самоизоляции в Москве. Соответствующее соглашение МВД и столичного правительства утвердил премьер-министр Михаил Мишустин. В Москве гражданам — нарушителям самоизоляции грозит штраф 4–5 тыс. руб., должностным лицам — 30–50 тыс. руб., организациям и предприятиям — до 500 тыс. руб.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Автор: Виктория Полякова
Теги: коронавирус, Владимир Путин, карантин
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