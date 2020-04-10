Путин поручил принять «дополнительные меры» по контролю за карантином

МВД и Росгвардия примут дополнительные меры по контролю за тем, соблюдают ли карантин вернувшиеся из-за границы россияне. Также ведомства усилят охрану больниц и других учреждений, участвующих в борьбе с эпидемией

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Президент Владимир Путин поручил МВД и Росгвардии принять дополнительные меры по контролю за соблюдением карантина россиянами, которые вернулись из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

«МВД России совместно с Росгвардией принять дополнительные меры по соблюдению гражданами, возвращающимися к месту постоянного проживания из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, установленных ограничений», — говорится в нем.

Также ведомства усилят контроль по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в участвующих в борьбе с распространением коронавируса организациях и учреждениях, а также на прилегающих к ним территориях.

Доклад президенту ведомства представят до 15 апреля.