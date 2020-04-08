Путин пообещал победу над коронавирусом вслед за печенегами и половцами

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 апреля
USD ЦБ: 75,75 (+0,29) Quote, 13:30
Курс евро на 9 апреля
EUR ЦБ: 82,23 (+0,22) Quote, 13:30
Moody's спрогнозировало удвоение проблемных кредитов в банках Финансы, 17:17 World Athletics назвала сроки проведения перенесенного чемпионата мира Спорт, 17:16 Как Ухань отметила снятие транспортных ограничений в городе. Видео Общество, 17:13 Путин попросил продлить срок действия паспортов и водительских прав Общество, 17:11 Операторы предупредили о риске перебоев водоснабжения из-за неплатежей Бизнес, 17:06 Скворцова спрогнозировала спад пандемии COVID-19 в России к лету Общество, 17:05 5 ошибок продуктовых ретейлеров во время эпидемии Pro, 17:03 Сбербанк решил с 9 апреля перевести все отделения в обычный режим работы Финансы, 17:01 Путин заявил о праве регионов распределять средства на борьбу с COVID-19 Общество, 17:00 Школам разрешили перенести часть учебной программы на следующий год Общество, 16:55 Путин объявил весь апрель нерабочим. Чего инвесторам ждать от отчетностей Quote, 16:53 #инструктаж: как разобрать гардероб во время карантина Стиль, 16:49 В российских судах продлили меры ограничения из-за коронавируса Общество, 16:41 В Мосгордуме сообщили о состоянии Надежды Бабкиной Общество, 16:38
Пандемия коронавируса ,  
0 

Путин пообещал победу над коронавирусом вслед за печенегами и половцами

Определяющими для хода борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России будут «ближайшие две-три недели», предупредил президент. В течение этого срока потребуется предельная концентрация всех ресурсов
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Россия одержит победу над коронавирусной инфекцией COVID-19, как ранее победила остальных врагов, заявил, обращаясь к населению России, президент Владимир Путин (трансляцию обращения вел РБК).

«Все проходит, и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы — со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы все преодолеем», — сказал Путин.

Новое обращение Владимира Путина. Полная версия
Общество

Президент также сказал, что понимает проблемы жителей страны, чей привычный ритм жизни оказался нарушен из-за распространения инфекции, а при этом на людей давит серьезный груз финансовых, бытовых, других житейских проблем. Однако выбора нет, достижение перелома в борьбе с COVID-19 зависит от того, насколько ответственно подойдут к задаче миллионы россиян, отметил Путин.

«Это не простые, не пустые пафосные слова, а наша реальность, когда лучшие качества каждого из вас нужны и востребованны», — добавил президент.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
Читать подробнее

В своем выступлении, которое предшествовало совещанию с главами регионов страны, Путин заявил о новых мерах поддержки экономики страны и ее граждан. Он также предупредил, что определяющими для развития эпидемиологической ситуации в России будут «ближайшие две-три недели», в течение которых потребуется предельная концентрация всех ресурсов и самое строгое выполнение рекомендаций врачей и профилактических мер, которые сегодня вводятся в каждом регионе.

За последние сутки в России выявили 1175 случаев заражения COVID-19. Накануне Путин назвал ситуацию непростой, но не безнадежной.

Автор: Евгений Калюков
Теги: коронавирус, Владимир Путин
Материалы по теме
Путин указал губернаторам на недопустимость разрушения экономики
Общество
Путин назвал размер пособия по безработице с апреля по июнь
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter