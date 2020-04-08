Путин пообещал победу над коронавирусом вслед за печенегами и половцами

Определяющими для хода борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России будут «ближайшие две-три недели», предупредил президент. В течение этого срока потребуется предельная концентрация всех ресурсов

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Россия одержит победу над коронавирусной инфекцией COVID-19, как ранее победила остальных врагов, заявил, обращаясь к населению России, президент Владимир Путин (трансляцию обращения вел РБК).

«Все проходит, и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы — со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы все преодолеем», — сказал Путин.

Президент также сказал, что понимает проблемы жителей страны, чей привычный ритм жизни оказался нарушен из-за распространения инфекции, а при этом на людей давит серьезный груз финансовых, бытовых, других житейских проблем. Однако выбора нет, достижение перелома в борьбе с COVID-19 зависит от того, насколько ответственно подойдут к задаче миллионы россиян, отметил Путин.

«Это не простые, не пустые пафосные слова, а наша реальность, когда лучшие качества каждого из вас нужны и востребованны», — добавил президент.