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Для борьбы с COVID-19 в Москве задействуют более 40 поликлиник

Фото: АГН «Москва»

Более 40 клиник, оснащенных аппаратами для компьютерной томографии, задействуют в Москве для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщил журналистам мэр Москвы Сергей Собянин, передает «РИА Новости».

«Ситуация с коронавирусом в Москве, к сожалению, набирает обороты. Ситуация становится все более проблемной. Поэтому помимо стационаров, специализирующихся на борьбе с коронавирусом, в борьбу вступает и поликлиническая сеть», — сказал мэр.

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По словам Собянина, все московские клиники, у которых есть компьютерная томография, на системной основе начинают диагностировать больных коронавирусом, оказывать им амбулаторную помощь и вести их в постоянном режиме. Он отметил, что эта работа потребует изменений графика работы поликлиник и мер санитарно-медицинской безопасности.

«Очень важная и нужная работа, которая будет проводиться 24 часа в сутки», — отметил он.

Ранее заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что столичные врачи и скорая работают «на пределе». По ее словам, количество госпитализаций с коронавирусной пневмонией, а также больных с тяжелым течением болезни по сравнению с прошлой неделей увеличилось более чем в два раза. На лечении в московских больницах в условиях стационара находится более 6,5 тыс. заразившихся.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: коронавирус, клиники, Москва, Сергей Собянин
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