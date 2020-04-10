Для борьбы с COVID-19 в Москве задействуют более 40 поликлиник

Фото: АГН «Москва»

Более 40 клиник, оснащенных аппаратами для компьютерной томографии, задействуют в Москве для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщил журналистам мэр Москвы Сергей Собянин, передает «РИА Новости».

«Ситуация с коронавирусом в Москве, к сожалению, набирает обороты. Ситуация становится все более проблемной. Поэтому помимо стационаров, специализирующихся на борьбе с коронавирусом, в борьбу вступает и поликлиническая сеть», — сказал мэр.

По словам Собянина, все московские клиники, у которых есть компьютерная томография, на системной основе начинают диагностировать больных коронавирусом, оказывать им амбулаторную помощь и вести их в постоянном режиме. Он отметил, что эта работа потребует изменений графика работы поликлиник и мер санитарно-медицинской безопасности.

«Очень важная и нужная работа, которая будет проводиться 24 часа в сутки», — отметил он.