Скворцова предложила передать в Коммунарку новый препарат от коронавируса

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА), которое разработало новый препарат для лечения коронавируса, готово передать его для клинических исследований в больницу в Коммунарке. Об этом сообщила руководитель агентства Вероника Скворцова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». Ролик размещен на сайте телеканала.

«Мы готовы передать в больницу Коммунарки в Москве «Мефлохин», — сказала Скворцова. Она уточнила, что у организации есть около 3 тыс. упаковок лекарства для того, чтобы провести клинические исследования и посмотреть действие препарата.

По словам Скворцовой, препарат может стать эффективным средством как для лечения коронавируса, так и для его профилактики.

ФМБА представило «Мефлохин» 28 марта. Скворцова поясняла, что он способен блокировать цитопатический эффект коронавируса в культуре клеток и тем самым препятствовать его репликации