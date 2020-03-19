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Трамп сообщил о тестировании лекарства от малярии против коронавируса

Фото: Sebastian Gollnow / DPA / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что против нового типа коронавируса смогут использовать лекарство от малярии — гидроксихлорохин. Об этом сообщает News Week.

«Самое приятное то, что он существует уже давно, поэтому мы знаем, что если все пойдет не так, как планировалось, он никого не убьет», — сказал он.

По его словам, препарат показал «очень воодушевляющие» результаты на первом этапе. «Мы собираемся сделать этот препарат доступным почти сразу же», — отметил глава государства. Трамп также назвал многообещающим препарат Ремдесивир.

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В Соединенных Штатах с 13 марта объявили режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса. По данным американского Центра по предупреждению и контролю заболеваний (CDC), в США заразились более 10,4 тыс. человек, 150 умерло. Центр рекомендовал отменить или перенести все мероприятия с участием 50 человек и более. Среди заболевших — конгрессмен-республиканец Марио Диас-Баларт.
 

Теги: Дональд Трамп, коронавирус, лекарство
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