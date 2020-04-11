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Как будет работать пропускной режим в Москве. Инструкция

Власти Москвы вводят систему цифровых пропусков для контроля режима самоизоляции. Они пока понадобятся только для поездок. Как будет работать пропускной режим — в материале РБК
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Как оформить пропуск

  • Для получения пропуска надо заполнить форму на сайте mos.ru. Там придется ввести паспортные данные и указать цель получения пропуска. Процедура бесплатная. Также можно отправить СМС на короткий номер 7377 или позвонить по телефону +7 (495) 777-77-77.
  • Для автовладельцев в форме нужно указать номер машины, для тех, кто собирается пользоваться общественным транспортом — номер своей карты «Тройка» или «Стрелка».
  • После оформления владельцу пропуска предоставят код из 16 символов, первые четыре цифры — дата окончания действия. Также будет и QR-код.
  • Полученный код нужно записать, распечатать или сохранить на мобильном телефоне и всегда иметь при себе вместе с паспортом.
  • Пропуск может быть аннулирован, если в заявлении указаны недостоверные данные или пропуск использовали с нарушением требований.
  • Оформление пропусков начнется 13 апреля, а с 15 апреля они станут обязательными.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Что делать тем, кто едет из Московской области и других регионов

  • Для поездок из Москвы в область пропуск нужно заказывать также на сайте mos.ru, жители Московской области для поездок в столицу должны заказать пропуск на областном сайте.
  • Для тех, кто приезжает в Москву из регионов, также требуется оформление пропуска на сайте mos.ru.

Для каких целей понадобится пропуск

Пропуска предназначены для тех, кто передвигается по Москве с использованием любого, личного или общественного, транспорта. Будет три категории пропусков: для поездок на работу, для посещения медицинских учреждений и для иных целей.

Как ездить на работу:

  • получить пропуск возможно, если деятельность организации не приостановлена и присутствие сотрудника на рабочем месте необходимо;
  • пропуск выдается до 30 апреля включительно, и количество поездок не ограничено;
  • для оформления надо указать ФИО, дату рождения, номер телефона и адрес электронной почты, данные паспорта и сведения о работодателе: наименование и ИНН (последнее требование не обязательно для медицинских организаций).

Как поехать в медучреждение:

  • пропуск будет действовать в течение одного дня;
  • можно оформлять неограниченное количество таких пропусков в течение недели;
  • помимо личных данных нужно указать наименование медицинской организации и маршрут передвижения (адрес пребывания и адрес назначения).

Как оформить пропуск в иных целях (поездка в магазин, на дачу и т.д.):

  • пропуск действителен в течение одного дня;
  • пропуск позволяет совершить поездку до места назначения и обратно;
  • можно оформить такой пропуск дважды в течение недели;
  • помимо личных данных потребуется указать цель поездки (список уважительных для поездки причин остается открытым) и маршрут передвижения.

В каких ситуациях пропуск не нужен

  • Пропуск пока не нужен для передвижения обычных граждан пешком (при этом власти напоминают о необходимости соблюдать установленные в городе ограничения).
  • Без пропуска по городу можно будет передвигаться со служебным удостоверением, это касается военных, чиновников, нотариусов, адвокатов, судей, журналистов.
  • Пропуск не нужен детям в возрасте до 14 лет.

Как будут проверять пропуск

  • Проверять пропуска будут сотрудники органов, контролирующие передвижение граждан по городу. Они будут вводить номер пропуска на служебном планшете в присутствии владельца пропуска.
Авторы: Анастасия Антипова, Вячеслав Козлов
Теги: пропуск, Москва, Сергей Собянин, пандемия, коронавирус
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