Как будет работать пропускной режим в Москве. Инструкция

Для каких целей понадобится пропуск

Пропуска предназначены для тех, кто передвигается по Москве с использованием любого, личного или общественного, транспорта. Будет три категории пропусков: для поездок на работу, для посещения медицинских учреждений и для иных целей.

Как ездить на работу:

получить пропуск возможно, если деятельность организации не приостановлена и присутствие сотрудника на рабочем месте необходимо;

пропуск выдается до 30 апреля включительно, и количество поездок не ограничено;

для оформления надо указать ФИО, дату рождения, номер телефона и адрес электронной почты, данные паспорта и сведения о работодателе: наименование и ИНН (последнее требование не обязательно для медицинских организаций).

Как поехать в медучреждение:

пропуск будет действовать в течение одного дня;

можно оформлять неограниченное количество таких пропусков в течение недели;

помимо личных данных нужно указать наименование медицинской организации и маршрут передвижения (адрес пребывания и адрес назначения).

Как оформить пропуск в иных целях (поездка в магазин, на дачу и т.д.):

пропуск действителен в течение одного дня;

пропуск позволяет совершить поездку до места назначения и обратно;

можно оформить такой пропуск дважды в течение недели;

помимо личных данных потребуется указать цель поездки (список уважительных для поездки причин остается открытым) и маршрут передвижения.

В каких ситуациях пропуск не нужен

Пропуск пока не нужен для передвижения обычных граждан пешком (при этом власти напоминают о необходимости соблюдать установленные в городе ограничения).

Без пропуска по городу можно будет передвигаться со служебным удостоверением, это касается военных, чиновников, нотариусов, адвокатов, судей, журналистов.

Пропуск не нужен детям в возрасте до 14 лет.

Как будут проверять пропуск