Пандемия коронавируса , 11 апр, 20:57
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Как будет работать пропускной режим в Москве. Инструкция
Власти Москвы вводят систему цифровых пропусков для контроля режима самоизоляции. Они пока понадобятся только для поездок. Как будет работать пропускной режим — в материале РБК
Как оформить пропуск
- Для получения пропуска надо заполнить форму на сайте mos.ru. Там придется ввести паспортные данные и указать цель получения пропуска. Процедура бесплатная. Также можно отправить СМС на короткий номер 7377 или позвонить по телефону +7 (495) 777-77-77.
- Для автовладельцев в форме нужно указать номер машины, для тех, кто собирается пользоваться общественным транспортом — номер своей карты «Тройка» или «Стрелка».
- После оформления владельцу пропуска предоставят код из 16 символов, первые четыре цифры — дата окончания действия. Также будет и QR-код.
- Полученный код нужно записать, распечатать или сохранить на мобильном телефоне и всегда иметь при себе вместе с паспортом.
- Пропуск может быть аннулирован, если в заявлении указаны недостоверные данные или пропуск использовали с нарушением требований.
- Оформление пропусков начнется 13 апреля, а с 15 апреля они станут обязательными.
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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
Что делать тем, кто едет из Московской области и других регионов
- Для поездок из Москвы в область пропуск нужно заказывать также на сайте mos.ru, жители Московской области для поездок в столицу должны заказать пропуск на областном сайте.
- Для тех, кто приезжает в Москву из регионов, также требуется оформление пропуска на сайте mos.ru.