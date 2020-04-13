Власти пообещали не эвакуировать машины водителей без пропусков

При наказании водителей, передвигающихся по Москве без спецпропусков, власти ограничатся штрафом, эвакуировать машину не будут, пояснили в Мосгордуме. Эвакуация предусмотрена для нарушителей, у которых выявили вирус

Фото: РИА Новости

Автомобили водителей, которые передвигаются по Москве без спецпропусков, не будут помещать на штрафстоянку, такая мера предусмотрена только по отношению к нарушителям, которые заражены коронавирусом или контактировали с заболевшими и обязаны находиться в строгой самоизоляции. Такое разъяснение дал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

«Если пропуска не будет, ему будет выписан штраф в размере 5 тыс. рублей, машина конфискована не будет. Его попросят вернуться к месту проживания. Но если человек не услышит совет и поедет дальше, на следующем посту или у следующего постового он также будет подвергнут штрафу», — пояснил Шапошников в эфире передачи «Время покажет» на «Первом канале».

После нескольких таких нарушений, отметил Шапошников, уже может действовать статья о неповиновении сотруднику полиции. «Если этот незаконопослушный человек попадет в полицейский участок и никто не сможет продолжать движение на этом автотранспорте <...>, то тогда это [эвакуация] возможно. Но просто так никто ничего конфисковывать не будет», — пояснил Шапошников.

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли

Роспотребнадзор, Источник: JHU,Роспотребнадзор, mos.ru Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru Читать подробнее

12 апреля депутат Мосгордумы Кирилл Щитов заявил, что после введения режима спецпропусков в Москве начнет действовать поправка в столичный КоАП, предусматривающая штрафы за нарушение карантина с использованием автомобиля. Ранее Щитов называл такое административное наказание спящим, поскольку тогда передвижения по городу никак не ограничивались и эта статья не применялась.