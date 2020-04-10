Банки сообщили о режиме работы после нового указа Собянина

Совкомбанк, ВТБ, МКБ и Росбанк продолжат работу отделений в Москве и Московской области. Об этом в банках сообщили в ответ на запрос РБК об изменениях в работе после введения системы спецпропусков, о котором вечером 10 апреля объявили мэр столицы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

В пресс-службе Совкомбанка сообщили, что не планируют менять режим работы отделений. «Пропусками будут обеспечены все сотрудники, которые не могут выполнять свои функции из дома» — отметили в пресс-службе.

В МКБ также заявили о продолжении работы отделений банка без сокращения числа предоставляемых услуг. В пресс-службе указали, что справки о необходимости выхода на работу получили все ключевые сотрудники офиса, которые обеспечивают каждодневную работу организации.

В ВТБ сообщили, что на данный момент в Москве и Подмосковье работу продолжают около 180 отделений банка. При необходимости ВТБ изменит число дежурных точек продаж, отметили в пресс-службе.

Росбанк на текущий момент не планирует сокращать число работающих отделений, сообщили в пресс-службе.