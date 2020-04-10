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Банки сообщили о режиме работы после нового указа Собянина

Совкомбанк, ВТБ, МКБ и Росбанк продолжат работу отделений в Москве и Московской области. Об этом в банках сообщили в ответ на запрос РБК об изменениях в работе после введения системы спецпропусков, о котором вечером 10 апреля объявили мэр столицы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

В пресс-службе Совкомбанка сообщили, что не планируют менять режим работы отделений. «Пропусками будут обеспечены все сотрудники, которые не могут выполнять свои функции из дома» — отметили в пресс-службе.

В МКБ также заявили о продолжении работы отделений банка без сокращения числа предоставляемых услуг. В пресс-службе указали, что справки о необходимости выхода на работу получили все ключевые сотрудники офиса, которые обеспечивают каждодневную работу организации.

В ВТБ сообщили, что на данный момент в Москве и Подмосковье работу продолжают около 180 отделений банка. При необходимости ВТБ изменит число дежурных точек продаж, отметили в пресс-службе.

Росбанк на текущий момент не планирует сокращать число работающих отделений, сообщили в пресс-службе.

В Почта Банк РБК ответили, что с 13 апреля сотрудники возобновят работу в большинстве точек обслуживания в почтовых отделениях, за исключением Москвы и Московской области. Там отметили, что работу продолжают флагманские клиентские центры банка, а также точки обслуживания в почтовых отделениях, где услуги оказывают сотрудники почты.

РБК ждет ответ от других крупнейших банков.

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По словам Собянина, на первом этапе внедрения пропускной системы в Москве ограничение затронет поездки на работу. На втором этапе пропуска могут быть введены для поездок в других целях, а в случае необходимости — и для передвижения внутри района проживания. Собянин отметил, что пропуск будут выдавать по заявке, но «власти оставляют за собой право проверить достоверность сообщаемых сведений»

Согласно последним данным, число зараженных коронавирусом в Москве превышает 7,8 тыс. человек. Общее число заражений в России париблизилось к 12 тыс.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: Москва, коронавирус, банк
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