Голикова назвала недопустимый вопрос от работодателей женщинам

Работодатели, которые уточняют планы женщины на беременность, мешают правительству влиять на «просемейные установки», считает Голикова. Она подчеркнула, что стратегия властей по демографии должна учитываться на всех уровнях

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Многие кадровые службы при трудоустройстве женщин на работу задают вопрос, планируют ли они в ближайшее время рожать детей, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, такие требования при приеме на работу абсолютно недопустимы.

«К сожалению, сегодня первым требованием или претензией к женщине, которая приходит на работу, становится — а вы не собираетесь в ближайшее время заводить детей?» — рассказала она. По ее словам, такой вопрос задают почти «все кадровые службы предприятий».

«Это недопустимая ситуация», — добавила Голикова на совещании по вопросам организации работы Совета при президенте по реализации государственной демографической и семейной политики (цитата по ТАСС).

Президент Владимир Путин говорил, что негативную тенденцию снижения рождаемости и откладывания времени вступления в брак, которая сегодня сохраняется в России, нужно переломить. По данным Минздрава, абсолютное число рождений детей в России сейчас находится почти на уровне 2000 года. Число родившихся детей продолжает снижаться с 2017 года.

В докладе Счетной палаты, который был представлен в марте 2024 года, отмечалось, что для российского рынка труда характерна гендерная сегрегация. Чаще всего женщины работают в сферах с низкими зарплатами и мало заняты в отраслях с высокими зарплатами. При этом Минтруд заявлял о равенстве полов на российском рынке труда, несмотря на разрыв в зарплатах. В ведомстве подчеркнули, что соответствующие нормы закреплены как на уровне Конституции, так и в Трудовом кодексе.