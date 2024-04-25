Минтруд заявил о равенстве полов, несмотря на разрыв в зарплатах

Разница в зарплатах мужчин и женщин в России объясняется сложностью и условиями труда, а не полом, уверяют в Минтруде. Положение женщин позволяет говорить о гендерном равенстве на рынке труда, утверждают в министерстве

Фото: Андрей Любимов / РБК

В России обеспечено гендерное равенство в сфере труда: одним из основных принципов правового регулирования трудовых отношений выступает паритет прав и возможностей работников — как женщин, так и мужчин. Об этом говорится в отчете Минтруда о ходе выполнения мероприятий генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством, подписанном замглавы ведомства Магомедом Абдулхалимовым (есть у РБК, его подлинность подтвердил собеседник, знакомый с содержанием). РБК направил запрос в Минтруд.

Соответствующие нормы закреплены как на уровне Конституции (мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные возможности для их реализации — ст. 19 Конституции), так и в Трудовом кодексе (никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах или получать какие-либо преимущества в зависимости от пола, расы, цвета кожи и т.д. — ст. 3 ТК РФ), указывает Минтруд.

Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и максимальным размером не ограничивается. Если на аналогичных должностях мужчины и женщины получают неравное вознаграждение, это нарушение и несправедливость, констатируется в докладе.

«Случаи выплаты несправедливой заработной платы женщинам (в меньшем размере, чем мужчинам, занимающим рабочие места или должности с аналогичной сложностью выполняемой работы, количеством и качеством затраченного труда) являются нарушением трудового законодательства. Следовательно, разница в оплате труда мужчин и женщин обусловлена не полом, а сложностью, условиями труда», — указывает Минтруд.

Таким образом, сегодня на рынке труда в России обеспечено равноправие полов, полагают в ведомстве.

«Положение российских женщин в сфере труда дает основания говорить об обеспечении гендерного равенства», — констатируется в докладе.

Показатель гендерного неравенства в зарплатах в России выше, чем в Европе, признавал в 2021 году министр труда и социальной защиты Антон Котяков. По его словам, только 36,5% работающих женщин довольны своим окладом. По данным Росстата за 2021 год (наиболее актуальная информация по состоянию на сегодняшний день), зарплата женщин в России в среднем на 27,5% ниже, чем зарплата мужчин (48,59 тыс. против 67,1 тыс. руб.). Экспертные оценки допускают даже более высокую разницу: по информации НИУ ВШЭ, в среднем она превышает 37%, но в отдельных отраслях может достигать 70%.

Для российского рынка труда характерна гендерная сегрегация: женщины наиболее часто работают в сферах с низкими зарплатами и мало заняты в отраслях с высокими зарплатами, констатировали ранее в Счетной палате. В частности, больше всего женщин занято в области образования (82,4% из занятых в этой сфере), здравоохранения и социальных услуг (около 80%), гостиничной деятельности (73,5%). Аудиторы выделяли и «гендерно нейтральные» отрасли — научная и техническая деятельность, операции с недвижимостью, госуправление и соцобеспечение, информационные технологии и связь. Что касается разрыва в средних зарплатах, то максимальный разрыв Счетная палата фиксировала в области культуры и спорта — у женщин на 33,4% зарплата меньше, чем у мужчин; в гостиничном бизнесе и общепите — 29,8%; в IT-сфере (29,7%). Минимальный разрыв в зарплатах женщин и мужчин был в образовании — 1,9%, строительстве — 8,4%, сфере операций с недвижимостью — 9,2%.

Преодоление профессиональной сегрегации и сокращение дифференциации в оплате труда мужчин и женщин перечислены среди целей Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2023–2030 годы. Кроме того, она предполагает создание условий для повышения конкурентоспособности женщин на рынке труда, расширение сфер экономики с участием женщин, формирование баланса между обязательствами женщин в частной жизни и в деловой сфере.

На начало 2023 года в России проживало 68,1 млн мужчин и 78,3 млн женщин (соотношение 46 на 54%).