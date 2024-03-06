Счетная палата описала разрывы в оплате труда женщин и мужчин

Женщины в России в основном работают в отраслях с низкими зарплатами: это образование, медицина, гостиничный бизнес, культура. В сферах с высокими зарплатами их мало, указала Счетная палата, проанализировав гендерные разрывы

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Для российского рынка труда характерна гендерная сегрегация: женщины наиболее часто работают в сферах с низкими зарплатами и мало заняты в отраслях с высокими зарплатами. Такой вывод содержится в докладе Счетной палаты, посвященном анализу реализации мер государственной политики, направленных на поддержку женщин. РБК ознакомился с документом.

На рынке труда существуют преимущественно «мужские» и «женские» отрасли, при этом женщины, как правило, заняты в отраслях с более низким уровнем оплаты труда, констатирует Счетная палата. В то же время в докладе отмечается, что «наибольшая концентрация занятости женщин наблюдается в видах деятельности, для которых характерна высокая социальная и общественная значимость».

«Женские» профессии

По данным Счетной палаты, больше всего женщин занято в области образования (82,4% из занятых в этой сфере), здравоохранения и социальных услуг (около 80%), гостиничной деятельности (73,5%). Женщины также составляют большинство в сфере культуры, спорта, досуга и развлечений (65,7%) и торговле (61,6%), приводят аудиторы данные Росстата за 2021 год (последние доступные в гендерном разрезе). Средняя зарплата женщин в этих отраслях колебалась от примерно 40 тыс. руб. в образовании до 61 тыс. руб. в торговле.

По данным Росстата, среднемесячная номинальная зарплата в стране в 2021 году составляла 57 244 руб., по предварительным итогам 2023 года — 73 709 руб.

Меньше всего женщин работает в строительстве (12,2%, средняя зарплата женщин в отрасли — 73,5 тыс. руб. в 2021 году) и добыче полезных ископаемых (16,8%, средняя зарплата — 75,2 тыс. руб.).

К «гендерно нейтральным» Счетная палата относит такие сферы, как научная и техническая деятельность, операции с недвижимостью, государственное управление и социальное обеспечение. В сфере информационных технологий и связи, для которой характерен самый высокий уровень средней заработной платы у женщин (85 тыс. руб.), они составляют примерно треть (34,1%) работников.

Переход экономики от производства к сферам обслуживания и IT-технологий, произошедший в последние годы, привел к значительным изменениям структуры традиционно «мужских» и «женских» видов деятельности, указывали в 2022 году исследователи из НИУ ВШЭ. Это способствует снижению уровня гендерной сегрегации и уменьшению различий в оплате труда мужчин и женщин, отмечалось в статье.

В разных странах традиционно «женские» отрасли могут различаться, отмечает научный сотрудник Института социологии РАН Юлия Островская. Например, в ряде стран профессии в сфере образования и здравоохранения оплачиваются хорошо и являются более престижными, количество мужчин, занятых в этих секторах, при таких условиях увеличивается.

По словам Островской, отчасти гендерная сегрегация объясняется стереотипными установками о том, какие профессии и должности являются подходящими для женщин и мужчин. Например, считается, что женщины более склонны к проявлению заботы, а следовательно, больше подходят к профессиям в сфере ухода, таким как медсестра или социальный работник. Также есть стереотип, что мужчины более склонны к руководящим должностям.

Гендерный разрыв

Гендерный разрыв проявляется даже внутри традиционно «женских» сфер деятельности. «Анализ показал, что даже в образовании, где женщины составляют существенную долю среди педагогических работников, учителей, преподавателей образовательных организаций, они в основном работают в организациях, предоставляющих более низкий уровень образования», — говорится в докладе. Так, среди педагогов дошкольного образования женщины составляют абсолютное большинство — 98,4%, по данным на начало учебного года 2021/2022. Среди школьных учителей женщин — 88,4%, а среди преподавателей, готовящих квалифицированных рабочих и служащих, специалистов среднего звена, — уже около 77%. В сфере высшего образования заняты 58,7% женщин и 41,3% мужчин.

Среди руководителей вузов женщин меньшинство: из 274 ректоров государственных вузов — 52 женщины, отмечает Счетная палата со ссылкой на статью 2023 года «Женщины-ректоры и «стеклянный потолок» Ольги Крыштановской, Ивана Лаврова и Надежды Юшкиной. Их удельный вес уменьшается по мере улучшения позиции вуза: в сотне лучших российских вузов доля женщин‑ректоров — 11%, в топ‑50 — 8%, в топ-30 — 6,7%, а в десятке лучших вузов России женщин‑руководителей нет.

Максимальный гендерный разрыв по средней начисленной зарплате зафиксирован в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений — здесь зарплаты женщин на 33,4% меньше, чем у мужчин (по данным Росстата за 2021 год). Также большая разница в зарплатах женщин и мужчин наблюдается в гостиничном бизнесе и общепите (29,8%), информационных технологиях и связи (29,7%), профессиональной научной и технической деятельности (26,9%).

Минимальный разрыв в зарплатах женщин и мужчин наблюдается в сфере образования — 1,9%, причем с 2017 года он сократился почти на 5 п.п.

Разница в зарплатах женщин и мужчин варьируется и в зависимости от региона. Минимальный разрыв зафиксирован в Республике Алтай (2,9%), Ингушетии (3,7%), Туве (6,1%). Максимальный разрыв в зарплатах наблюдается в Мурманской области (40,6%) и Ненецком автономном округе (36,6%). Там средняя начисленная заработная плата у мужчин составляла в 2021 году 100 717 руб. и 109 460 руб. соответственно, а у женщин — 59 790 руб. и 69 401 руб.

Минимальные гендерные разрывы фиксируются, как правило, в регионах с низкими средними зарплатами и доходами населения, подчеркивает Счетная палата. Максимальная разница в зарплатах мужчин и женщин в основном характерна для регионов с развитой тяжелой индустрией, преобладанием «мужских» профессий в добыче полезных ископаемых, металлургии, электроэнергетике, строительстве.

Наибольший гендерный разрыв приходится на возраст 30–39 лет, когда преобладающая часть женщин состоит в браке, рожает детей и фактически занимается ежедневным уходом за ребенком, следует из доклада.

Реальные зарплаты в 2023 году выросли, по данным Росстата, на рекордный за пять лет показатель — 7,8%. Лидерами по росту зарплат в 2023 году стали отрасли, которые аналитики связывают с активным импортозамещением, строительством, гособоронзаказом: производство готовых металлоизделий (плюс 23,5% в номинальном выражении), производство компьютеров, электронных и оптических изделий (плюс 22%), производство электрооборудования (плюс 23,7%), производство прочих транспортных средств и оборудования (плюс 22,2%). По словам Островской, дефицит кадров сейчас наблюдается в первую очередь в рабочих и технических специальностях, а также в сфере ВПК, то есть там, где мужчин большинство. Рост зарплат также характерен для этих сфер. Однако специфика демографической ситуации — сокращение количества соискателей на рынке труда — будет способствовать тому, что женщины будут оказываться все более востребованы в разных сферах, полагает эксперт.

Что предлагают аудиторы

Счетная палата в докладе приводит ряд рекомендаций для обеспечения женщинам равных возможностей на рынке труда. Среди них:

законодательное закрепление обязанности работодателя устанавливать при наличии объективных возможностей дистанционный или гибкий режим работы для отдельных категорий работников, в том числе женщин;

расширение возможности использования удаленной работы и создание дополнительных условий неполной занятости для работников с семейными обязанностями в государственных и бюджетных организациях;

внесение изменений в пенсионное законодательство с целью учета периодов по уходу за ребенком в страховом стаже вне зависимости от того, работала женщина до этого или после.

Кроме того, рекомендации Счетной палаты касаются и женского здоровья. «В системе здравоохранения отсутствуют какие-либо специальные меры поддержки женщин, родивших трех и более детей. В то же время данная категория пациентов требует особого подхода к выявлению влияния беременностей на состояние их здоровья», — отмечается в докладе. В частности, многодетные матери чаще сталкиваются с необходимостью протезирования зубов, но эта процедура не оплачивается через систему обязательного медицинского страхования, указывают аудиторы. Для многодетных матерей следует предусмотреть дополнительные меры поддержки в части государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, считают в Счетной палате.

Среди целей Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2023–2030 годы указаны формирование у девочек и женщин «мотивации к овладению техническими и технологическими профессиями и специальностями», преодоление профессиональной сегрегации и расширение доступа женщин к руководящим должностям, сокращение дифференциации в оплате труда мужчин и женщин, применение гибких форм занятости, в том числе дистанционной занятости.

Для преодоления гендерной сегрегации и разрыва в зарплатах необходимы специальные программы поддержки и поощрения женщин в бизнесе и традиционно «мужских» профессиях — науке, инженерии, считает Островская. Кроме того, одним из ограничений, укрепляющих сегрегацию, она называет и список запрещенных профессий для женщин, который включает сто позиций в разных секторах. Сокращение или отмена такого перечня будет способствовать расширению возможностей женщин на рынке труда и их большей представленности в том числе в традиционно «мужских» сферах, которые, как правило, являются хорошо оплачиваемыми, полагает эксперт.

Также необходимо развивать инфраструктуру по уходу и присмотру за детьми, это позволит женщинам быть более свободными в выборе профессиональных траекторий, говорит Островская. «Женщины часто вынуждены соглашаться на менее престижную работу, если она позволяет им совмещать профессиональную занятость с семейными обязанностями, в первую очередь с уходом за детьми. Например, в бюджетных отраслях они могут рассчитывать на предоставление таких гарантий, как оплачиваемый отпуск и больничный», — поясняет она.

Женщины несут большую нагрузку в домашнем хозяйстве и тратят больше времени на заботу о детях, поэтому они меньше мужчин могут работать сверхурочно и по совместительству, что, естественно, отражается на их зарплате, напоминает профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. Для выравнивания зарплат женщин и мужчин нужно менять структуру рынка труда, чтобы женщины были больше заняты в отраслях с высокими зарплатами, считает он. Другой вариант — за счет государства поднимать зарплаты в типично «женских» отраслях, поскольку они, как правило, относятся к бюджетной сфере.