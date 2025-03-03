Минтранс сообщил об отмене справок для детей при покупке билетов в поезда

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Глава Минтранса Роман Старовойт пообещал, что постановление правительства об отмене справок из школы для детей при покупке билетов в поезда дальнего следования с 50-процентной скидкой выйдет уже в ближайшее время.

Об этом глава ведомства сообщил на заседании президиума Совета законодателей России. Министр выразил надежду, что документ будет обнародован в ближайшие дни.

«Здесь нужно поторопиться, потому что на этой неделе уже открываются продажи на летний период», — отметил Старовойт, говоря о статусе подготовленного проекта постановления правительства (цитата по «РИА Новости»).

По словам министра, документ находится в аппарате правительства.

Сейчас льгота для детей от 10 до 17 лет включительно действует только для учащихся очной формы обучения общеобразовательных учреждений в период с сентября по май. Также для поездки в поезде детям необходимо предъявлять справку из школы.

В январе 2025 года в России вступил в силу приказ Минтранса о скидке на детские авиабилеты российских перевозчиков. Льготу на внутренних рейсах авиакомпании обязаны предоставлять детям с гражданством России в возрасте от двух до 12 лет, которые летят с сопровождающим их пассажиром.

Согласно документу, дети до двух лет с одним сопровождающим пассажиром на внутренних рейсах имеют право на 100-процентную скидку на билет без предоставления ребенку отдельного места. На международных рейсах скидка уменьшается до 90%. Билеты в бизнес-класс и на субсидированные маршруты для детей продаются по обычным ценам.