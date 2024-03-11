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Премия «Оскар» ,  
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Фильмы — лидеры по числу «Оскаров» в 2024 году. Инфографика

Какие фильмы стали лидерами по числу «Оскаров» в 2024 году
Сюжет
Премия «Оскар»
В США прошла 96-я церемония вручения «Оскаров». Лидером по числу наград стала биографическая драма «Оппенгеймер». Какие еще фильмы взяли премии — в инфографике РБК

Фильмы — лидеры по числу «Оскаров» в 2024 году. Инфографика

Блокбастер Кристофера Нолана об американском физике и «отце атомной бомбы» Роберте Оппенгеймере завоевал семь статуэток премии «Оскар», в том числе за лучшие режиссуру, главную мужскую роль (Киллиан Мерфи), а также главную награду — «Лучший фильм». Картина была абсолютным лидером по числу номинаций: драма претендовала на награды в 13 категориях.

Фильм о Роберте Оппенгеймере вышел в мировой прокат летом 2023 года. К февралю он стал самым кассовым байопиком в истории, собрав $958 млн. Картина получила пять наград на премии «Золотой глобус», в том числе за главную мужскую роль, семь наград BAFTA, три — Гильдии киноактеров США. Аналитики называли «Оппенгеймер» фаворитом «Оскара» в главных номинациях.

Четыре статуэтки получил абсурдистский фильм «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса. За работу в картине Эмма Стоун была удостоена «Оскара» в категории «Лучшая женская роль», лента также взяла награду за лучшую работу художника-постановщика, лучшие костюмы, грим и прически.

Драма об Освенциме «Зона интересов» британского режиссера стала победителем в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Фильм «Барби» Греты Гервиг, претендовавший на награды в семи номинациях, получил одну статуэтку — «Лучшая песня к фильму». Ею стала композиция What Was I Made For? Билли Айлиш. Ранее песня была удостоена «Грэмми».

«Оппенгеймер» захватил «Оскар»: как прошла церемония
Life
Кристофер Нолан,&nbsp;Эмма Стоун&nbsp;и&nbsp;Киллиан Мерфи

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На звание лучшего фильма в 2024 году претендовали десять фильмов. Помимо перечисленных это:

  • «Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе об убийствах индейцев племени осейджей в начале XX века;
  • «Анатомия падения» о писательнице, подозреваемой в убийстве мужа (получил «Оскар» за лучший сценарий);
  • «Оставленные» о закрытой школе для мальчиков (актрису Давайн Джой Рэндольф наградили за лучшую женскую роль второго плана);
  • «Американское чтиво» о писателе, создавшем стереотипный роман об афроамериканцах (победитель в категории «Лучший адаптированный сценарий»);
  • «Маэстро» о композиторе и дирижере Леонарде Бернстайне в исполнении Брэдли Купера;
  • «Прошлые жизни» о неслучившейся любви.
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Персоны
Елизавета Ламова Елизавета Ламова, Мария Лозовая
«Оскар» премия фильмы Оппенгеймер Барби Кристофер Нолан кино
Киллиан Мерфи фото

Киллиан Мерфи

актер, продюсер, сценарист
25 мая 1976 года
Кристофер Нолан фото

Кристофер Нолан

режиссер, продюсер
30 июля 1970 года
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Роберт Дауни-младший

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