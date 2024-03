В США прошла 96-я церемония вручения «Оскаров». Лидером по числу наград стала биографическая драма «Оппенгеймер». Какие еще фильмы взяли премии — в инфографике РБК

Блокбастер Кристофера Нолана об американском физике и «отце атомной бомбы» Роберте Оппенгеймере завоевал семь статуэток премии «Оскар», в том числе за лучшие режиссуру, главную мужскую роль (Киллиан Мерфи), а также главную награду — «Лучший фильм». Картина была абсолютным лидером по числу номинаций: драма претендовала на награды в 13 категориях.

Фильм о Роберте Оппенгеймере вышел в мировой прокат летом 2023 года. К февралю он стал самым кассовым байопиком в истории, собрав $958 млн. Картина получила пять наград на премии «Золотой глобус», в том числе за главную мужскую роль, семь наград BAFTA, три — Гильдии киноактеров США. Аналитики называли «Оппенгеймер» фаворитом «Оскара» в главных номинациях.

Четыре статуэтки получил абсурдистский фильм «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса. За работу в картине Эмма Стоун была удостоена «Оскара» в категории «Лучшая женская роль», лента также взяла награду за лучшую работу художника-постановщика, лучшие костюмы, грим и прически.

Драма об Освенциме «Зона интересов» британского режиссера стала победителем в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Фильм «Барби» Греты Гервиг, претендовавший на награды в семи номинациях, получил одну статуэтку — «Лучшая песня к фильму». Ею стала композиция What Was I Made For? Билли Айлиш. Ранее песня была удостоена «Грэмми».

На звание лучшего фильма в 2024 году претендовали десять фильмов. Помимо перечисленных это: