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Пандемия коронавируса ,  
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В Испании назвали сроки ввода COVID-паспортов для «возрождения туризма»

Испанские власти намерены как можно скорее ввести цифровой сертификат вакцинированных, чтобы туристы могли приезжать в страну. Планируется, что такие документы начнут действовать в середине мая
Фото: Albert Gea / Reuters
Фото: Albert Gea / Reuters

Власти Испании работают над тем, чтобы как можно скорее внедрить систему так называемых COVID-паспортов — электронных документов для тех, кто прошел вакцинацию от коронавируса. Об этом в интервью телеканалу Antena 3 сообщила министр промышленности, торговли и туризма Мария Рейес Марото.

По ее словам, речь может идти о конце весны. Марото указала, что 19 мая в Мадриде должна пройти туристическая ярмарка Fitur, которая, по словам министра, станет «возрождением туризма». К этой дате власти рассчитывают начать применять цифровой сертификат вакцинированных.

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Фото:Yves Herman / AP

Сейчас, как заявила министр, 4,8 млн испанцев получили первую дозу препарата, а полностью процедуру вакцинации прошли 1,4 млн человек. Она рассчитывает, что в апреле будут вакцинированы от 30 до 40% населения.

25 февраля австрийский канцлер Себастьян Курц предложил ввести в странах Евросоюза «зеленые паспорта» для тех, кто получил вакцину от коронавируса. Он допустил, что такие документы могут быть введены на национальном уровне. В качестве примера Курц привел Израиль, где подобные сертификаты уже действуют. В тот же день канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что лидеры стран — членов ЕС согласны с необходимостью внедрить цифровое подтверждение вакцинации.

Меркель заявила о согласии лидеров ЕС ввести сертификаты о вакцинации
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Ангела Меркель

По данным Financial Times, Еврокомиссия пытается ускорить введение таких паспортов, чтобы страны блока смогли снять ограничения на поездки к началу туристического сезона, особенно на этом настаивают Испания, Португалия и Италия. Лидеры ЕС ожидают, что COVID-паспорта смогут помочь восстановить авиасообщение не только между членами союза, но и третьими странами. Брюссель представит план по введению этих документов в марте.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя инициативу Курца, заявил, что, если Евросоюз введет паспорта вакцинированных от коронавируса, то это станет предметом для будущих контактов Брюсселя и Москвы. «Пока об этом говорить преждевременно, но подобные договоренности и общее понимание в ЕС — это очень важный аспект, который нам предстоит проанализировать. Если этот проект будет финализирован и какой-то документ будет вводиться, конечно, это предмет для наших будущих контактов с европейцами», — сказал он.

Дания объявила о введении цифровых «корона-паспортов»
Общество
Фото: Ritzau Scanpix / Nils Meilvang / Reuters

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в начале марта сообщила, что организация пока не рекомендует странам вводить паспорта вакцинации от коронавируса. «Но, конечно, страны идут своим путем, все стараются позволить большую мобильность населения, и ВОЗ будет сотрудничать со всеми странами, которые заинтересованы, и в какой-то момент предоставит свою рекомендацию о том, что такой паспорт должен содержать», — пояснила она.

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Источник: JHU
Данные по миру i

Авторы
Наталия Анисимова, Михаил Юшков
Испания вакцинация коронавирус COVID-19 туристы
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