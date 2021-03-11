В Испании назвали сроки ввода COVID-паспортов для «возрождения туризма»

Испанские власти намерены как можно скорее ввести цифровой сертификат вакцинированных, чтобы туристы могли приезжать в страну. Планируется, что такие документы начнут действовать в середине мая

Фото: Albert Gea / Reuters

Власти Испании работают над тем, чтобы как можно скорее внедрить систему так называемых COVID-паспортов — электронных документов для тех, кто прошел вакцинацию от коронавируса. Об этом в интервью телеканалу Antena 3 сообщила министр промышленности, торговли и туризма Мария Рейес Марото.

По ее словам, речь может идти о конце весны. Марото указала, что 19 мая в Мадриде должна пройти туристическая ярмарка Fitur, которая, по словам министра, станет «возрождением туризма». К этой дате власти рассчитывают начать применять цифровой сертификат вакцинированных.

Сейчас, как заявила министр, 4,8 млн испанцев получили первую дозу препарата, а полностью процедуру вакцинации прошли 1,4 млн человек. Она рассчитывает, что в апреле будут вакцинированы от 30 до 40% населения.

25 февраля австрийский канцлер Себастьян Курц предложил ввести в странах Евросоюза «зеленые паспорта» для тех, кто получил вакцину от коронавируса. Он допустил, что такие документы могут быть введены на национальном уровне. В качестве примера Курц привел Израиль, где подобные сертификаты уже действуют. В тот же день канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что лидеры стран — членов ЕС согласны с необходимостью внедрить цифровое подтверждение вакцинации.