Дания объявила о введении цифровых «корона-паспортов»

Глава Конфедерации датской промышленности (объединяет около 10 тыс. компаний) Ларс Сандал Соренсен, взявший слово после Бёдскова, заявил, что Дания может извлечь выгоду от ввода такого документа на долгие годы вперед. С ним согласился глава датской Торговой палаты Брайан Миккельсен, добавив, что «корона-паспорта» в долгосрочной перспективе могут принести пользу датской экономике.
«Мы надеемся, что цифровой «корона-паспорт» даст ресторанам и аналогичным предприятиям возможность быстрее открыться. <...> В конце туннеля есть свет для многих компаний», — сказал Миккельсен.
Незадолго до пресс-конференции ТV 2 со ссылкой на анонимные источники сообщила, что такие документы позволят возобновить работу представителям некоторых профессий, в том числе парикмахерам и массажистам, а граждане Дании смогут посещать с ними рестораны, конференции, музыкальные фестивали и спортивные соревнования. «Предполагается, что такой паспорт будет содержать информацию о вакцинации, позже там появится информация о наличии антител», — говорили источники.
В ночь на 3 февраля Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) сообщила, что Россия проявила интерес к проекту, который касается цифрового проездного для авиапассажиров и получил название IATA Travel Pass. «Мы говорили с российскими властями по поводу IATA Travel Pass, и они выразили свою заинтересованность. Обсуждение продолжается», — цитирует заявление ассоциации «РИА Новости».
IATA заявила о необходимости создания специального цифрового проездного, который, как ожидается, сможет обеспечить безопасное открытие границ в условиях пандемии коронавируса, в ноябре 2020 года. В ассоциации подчеркивали, что благодаря использованию нового документа появится возможность «контроля, проверки, а также обмена необходимой информацией о тестировании или вакцинах между государствами, авиакомпаниями, лабораториями и путешественниками».
IATA Travel Pass, как отмечали в ассоциации, включает четыре модуля, позволяющих путешественникам получить необходимую информацию о требованиях, необходимых к выполнению при осуществлении поездки в ту или иную страну. Один из модулей IATA Travel Pass представляет собой приложение, с помощью которого пассажиры могут создать «цифровой паспорт», получить сертификаты тестирования и вакцинации, а также убедиться, что они подходят для маршрута. В ассоциации заявляли, что запуск IATA Travel Pass запланирован на первый квартал текущего года.