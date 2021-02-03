Дания объявила о введении цифровых «корона-паспортов»

Как заверяют власти, это поможет быстрее восстановить деловую жизнь страны и в долгосрочной перспективе способно принести пользу датской экономике. С помощью таких документов, в частности, можно будет совершать деловые поездки

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Правительство Дании договорилось с бизнес-сообществом о введении цифровых «корона-паспортов», где будет содержаться информация о прохождении процедуры вакцинации от коронавируса COVID-19. Об этом сообщает телекомпания ТV 2.

Выступая на пресс-конференции, посвященной этой теме, исполняющий обязанности министра финансов Дании Мортен Бёдсков сказал, что страна по-прежнему сильно страдает от пандемии. «Но деловое сообщество должно иметь возможность путешествовать, и поэтому будет введен цифровой «корона-паспорт», — заявил он.

По словам и.о. главы Минфина, эти документы будут массово введены через три-четыре месяца, их можно использовать, например, в деловых поездках. Это, как отметил Бёдсков, означает постепенное открытие датских границ.

И.о. министра также отметил, что ввод «корона-паспортов» направлен исключительно на сдерживание распространения коронавируса. Он добавил, что цифровой документ следует рассматривать как дополнение к обычному паспорту. «Мы можем быть одними из первых в мире, у кого это есть, и показать это остальному миру», — сказал Бёдсков.