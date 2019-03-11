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Capri $75 (+72,53%) прогноз UBS к 07.03.20 Купить
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Росфинмониторинг отследил переводы для НКО из-за границы на ₽80 млрд
Глава ведомства Юрий Чиханчин доложил Владимиру Путину, что ряд российских некоммерческих организаций продолжает получать из-за границы деньги, «которые идут на определенные степени деструктивности»
Владимир Путин и Юрий Чиханчин  (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Российские некоммерческие организации (НКО) продолжают получать иностранное финансирование, заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным ​директор Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Юрий Чиханчин. По его словам, ведомство в настоящее время отслеживает порядка 80 млрд руб., поступивших НКО из-за границы и «не все для благих целей».

«Из иностранных [источников], в том числе и тех, которые идут на определенные степени деструктивности», — сказал Чиханчин.

​Глава Росфинмониторинга отметил, что его ведомство «плотно работает» вместе с Федеральной службой безопасности (ФСБ) по каждому такому источнику.

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«Есть направления, отрасли, куда наибольшее количество денежных средств выделяется. Это система образования, то есть учебные заведения и прочее. Тут есть картинка по субъектам. Показали, какие регионы сегодня наиболее подвержены приходу денежных средств», — сказал Чиханчин.

Он также сообщил, что Росфинмониторинг особое внимание уделяет противодействию финансирования распространения оружия массового уничтожения, а также работает над созданием искусственного интеллекта для противодействия отмыванию денег.

В июле 2012 года в России был принят закон о деятельности НКО. Согласно закону НКО, которые финансируются из-за рубежа, должны зарегистрироваться в спецреестре. В ноябре 2012 года в закон внесли поправки, предусматривающие штрафы за отказ от регистрации и уголовную ответственность за «злостное уклонение» от их уплаты.

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​В октябре 2017 года Путин заявил, что число иноагентов среди НКО в России «существенно» сократилось, так как организации отказываются от получения денег от иностранцев. «Сейчас созданы благоприятные условия для того, чтобы не искать деньги на стороне, за рубежом на политическую деятельность, а получить финансирование в России», — сказал тогда Путин.

В декабре 2017 года глава государства на встрече с руководством палат Федерального собрания призвал совершенствовать закон об НКО, чтобы «исключить всякое вмешательство в нашу внутреннюю, внутриполитическую жизнь извне, напрямую либо через подставных лиц, финансируя их деятельность внутри страны».

В феврале 2019 года Минюст включил в реестр иностранных агентов Центр поддержки и содействия средств массовой информации. Согласно опубликованным на сайте Минюста данным, в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, на 11 марта включено 73 организации, в том числе фонд «В защиту прав заключенных» и автономная некоммерческая организация «Аналитический Центр Юрия Левады».

Автор: Евгений Калюков
Теги: Юрий Чиханчин, Росфинмониторинг
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