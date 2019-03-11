Росфинмониторинг отследил переводы для НКО из-за границы на ₽80 млрд

Глава ведомства Юрий Чиханчин доложил Владимиру Путину, что ряд российских некоммерческих организаций продолжает получать из-за границы деньги, «которые идут на определенные степени деструктивности»

Владимир Путин и Юрий Чиханчин (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Российские некоммерческие организации (НКО) продолжают получать иностранное финансирование, заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным ​директор Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Юрий Чиханчин. По его словам, ведомство в настоящее время отслеживает порядка 80 млрд руб., поступивших НКО из-за границы и «не все для благих целей».

«Из иностранных [источников], в том числе и тех, которые идут на определенные степени деструктивности», — сказал Чиханчин.

​Глава Росфинмониторинга отметил, что его ведомство «плотно работает» вместе с Федеральной службой безопасности (ФСБ) по каждому такому источнику.

«Есть направления, отрасли, куда наибольшее количество денежных средств выделяется. Это система образования, то есть учебные заведения и прочее. Тут есть картинка по субъектам. Показали, какие регионы сегодня наиболее подвержены приходу денежных средств», — сказал Чиханчин.