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Минюст включил Центр поддержки и содействия СМИ в реестр иноагентов

Министерство юстиции включило Центр поддержки и содействия средств массовой информации в реестр иностранных агентов. Об этом сообщается на сайте Минюста.

В сообщении говорится, что такое решение было принято в соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих организациях».

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В ведомстве отметили, что факт соответствия вышеуказанной организации признакам некоммерческой организации, которая выполняет функции иностранного агента, был установлен в ходе внеплановой проверки ее документации Главным управлением Минюста.

Согласно опубликованным на сайте регулятора данным, Центр поддержки и содействия СМИ стал 73 по счету организацией в реестре НКО-иноагентов.

Теги: Минюст РФ, иноагент
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