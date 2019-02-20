Минюст включил Центр поддержки и содействия СМИ в реестр иноагентов

Минюст включил Центр поддержки и содействия СМИ в реестр иноагентов

Министерство юстиции включило Центр поддержки и содействия средств массовой информации в реестр иностранных агентов. Об этом сообщается на сайте Минюста.

В сообщении говорится, что такое решение было принято в соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих организациях».

В ведомстве отметили, что факт соответствия вышеуказанной организации признакам некоммерческой организации, которая выполняет функции иностранного агента, был установлен в ходе внеплановой проверки ее документации Главным управлением Минюста.

Согласно опубликованным на сайте регулятора данным, Центр поддержки и содействия СМИ стал 73 по счету организацией в реестре НКО-иноагентов.