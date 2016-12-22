Путин поговорил с законодателями об иноагентах и санкциях

Президент на встрече с руководством Совета Федерации и Госдумы обсудил работу иностранных агентов, санкции, ситуацию в Сирии. Также Владимир Путин затронул темы амнистии капитала и мусорных полигонов

Валентина Матвиенко, Владимир Путин и Вячеслав Володин (слева направо) (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Президент Владимир Путин 25 декабря провел встречу с руководством Госдумы и Совета Федерации. Он поблагодарил Федеральное собрание за работу, передает «Интерфакс».

На встрече президент отметил, что в США деятельность иностранных агентов регулируется гораздо строже, чем в России. Путин выступил против того, чтобы «сужать пространство свободы в интернете», но призвал власти «внимательно посмотреть», как работают в интернете «некоторые компании», и проанализировать, как они будут себя вести во время президентских выборов 2018 года.

Президент также призвал «совершенствовать» закон об НКО, выполняющих функцию иностранных агентов. «Надо только сделать так, чтобы он был направлен на решение той задачи, ради которой он создавался, а именно — исключить всякое вмешательство в нашу внутриполитическую жизнь извне напрямую или через подставных лиц, финансируя их деятельность», — сказал президент.

Путин вспомнил об обвинениях в адрес России о покупке политической рекламы в соцсетях перед президентскими выборами в США в 2016 году. «А у нас что? Сколько у нас их присутствует здесь? Я сейчас не говорю о том, что нужны скоропалительные решения. Это не сейчас и не перед выборами надо делать, а надо посмотреть, что происходит, проанализировать, а потом на ясном глазу принимать решение», — добавил он.

Затронул президент и тему санкций. Путин сказал, что «внешние ограничения» в отношении России «имеют тенденции к наращиванию» и призвал парламентариев «работать и дальше» над облегчением возврата капитала в страну.

Продолжая внешнеполитическую тему, Путин заявил, что «широкого» применения Вооруженных сил в Сирии больше не требуется, бороться с терроризмом на территории этой страны Москва будет «точечно», «не так, как это было до сих пор, с таким широким применением всех компонентов наших Вооруженных сил».

По состоянию на сегодняшний день, сказал президент, «такого количества техники и личного состава» в Сирии не требуется.

Путин также выступил за продление амнистии капитала и за налоговые льготы для бизнесменов, переводящих дело из-за границы в Россию.

«У меня есть два предложения, о которых я пока публично не говорил. Первое заключается в том, чтобы продлить срок амнистии капиталов, имея в виду те внешние ограничения, которых не становится меньше, а наоборот, судя по всему, имеют тенденцию к наращиванию», — заявил Путин. Второе предложение заключается в том, чтобы «освободить представителей бизнеса, которые закрывают этот бизнес за границей и переводят его в Российскую Федерацию, от выплаты 13% налогов».

Президент затронул тему охраны окружающей среды. «Год экологии закончился, но борьба за сохранение природной, окружающей среды, конечно, не закончится никогда», — сказал он.

Путин назвал важной реализацию задач по сортировке и уничтожению мусора. Места размещения мусорных полигонов, мусоросжигательных заводов и сортировочных станций должны создаваться только при прямом участии граждан, отметил президент.​