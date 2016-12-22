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Путин поговорил с законодателями об иноагентах и санкциях
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Путин поговорил с законодателями об иноагентах и санкциях
Политика, 25 дек, 22:30
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Путин поговорил с законодателями об иноагентах и санкциях
Президент на встрече с руководством Совета Федерации и Госдумы обсудил работу иностранных агентов, санкции, ситуацию в Сирии. Также Владимир Путин затронул темы амнистии капитала и мусорных полигонов
Валентина Матвиенко, Владимир Путин и Вячеслав Володин (слева направо) (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Президент Владимир Путин 25 декабря провел встречу с руководством Госдумы и Совета Федерации. Он поблагодарил Федеральное собрание за работу, передает «Интерфакс».

На встрече президент отметил, что в США деятельность иностранных агентов регулируется гораздо строже, чем в России. Путин выступил против того, чтобы «сужать пространство свободы в интернете», но призвал власти «внимательно посмотреть», как работают в интернете «некоторые компании», и проанализировать, как они будут себя вести во время президентских выборов 2018 года.

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Президент также призвал «совершенствовать» закон об НКО, выполняющих функцию иностранных агентов. «Надо только сделать так, чтобы он был направлен на решение той задачи, ради которой он создавался, а именно — исключить всякое вмешательство в нашу внутриполитическую жизнь извне напрямую или через подставных лиц, финансируя их деятельность», — сказал президент.

Путин вспомнил об обвинениях в адрес России о покупке политической рекламы в соцсетях перед президентскими выборами в США в 2016 году. «А у нас что? Сколько у нас их присутствует здесь? Я сейчас не говорю о том, что нужны скоропалительные решения. Это не сейчас и не перед выборами надо делать, а надо посмотреть, что происходит, проанализировать, а потом на ясном глазу принимать решение», — добавил он.

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Затронул президент и тему санкций. Путин сказал, что «внешние ограничения» в отношении России «имеют тенденции к наращиванию» и призвал парламентариев «работать и дальше» над облегчением возврата капитала в страну.

Продолжая внешнеполитическую тему, Путин заявил, что «широкого» применения Вооруженных сил в Сирии больше не требуется, бороться с терроризмом на территории этой страны Москва будет «точечно», «не так, как это было до сих пор, с таким широким применением всех компонентов наших Вооруженных сил».

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По состоянию на сегодняшний день, сказал президент, «такого количества техники и личного состава» в Сирии не требуется.

Путин также выступил за продление амнистии капитала и за налоговые льготы для бизнесменов, переводящих дело из-за границы в Россию.

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«У меня есть два предложения, о которых я пока публично не говорил. Первое заключается в том, чтобы продлить срок амнистии капиталов, имея в виду те внешние ограничения, которых не становится меньше, а наоборот, судя по всему, имеют тенденцию к наращиванию», — заявил Путин. Второе предложение заключается в том, чтобы «освободить представителей бизнеса, которые закрывают этот бизнес за границей и переводят его в Российскую Федерацию, от выплаты 13% налогов».

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Президент затронул тему охраны окружающей среды. «Год экологии закончился, но борьба за сохранение природной, окружающей среды, конечно, не закончится никогда», — сказал он.

Путин назвал важной реализацию задач по сортировке и уничтожению мусора. Места размещения мусорных полигонов, мусоросжигательных заводов и сортировочных станций должны создаваться только при прямом участии граждан, отметил президент.​

Авторы: Андрей Гатинский, Константин Ткаченко.
Теги: Госдума , Совет Федерации , Владимир Путин , итоги работы
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