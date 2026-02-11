Цзю призвал понять сменивших российское гражданство спортсменов

Спортсменов, которые сменили гражданство ради продолжения карьеры, можно понять, заявил в эфире Радио РБК боксер Константин Цзю. Бобслеист и армрестлер Алексей Воевода считает, что нужно рассматривать каждый случай отдельно

Константин Цзю (Фото: Павел Кашаев / Global Look Press)

Заслуженный мастер спорта СССР боксер Константин Цзю в эфире Радио РБК заявил, что может понять атлетов, которые решили сменить спортивное гражданство. По его словам, у них нет другого выхода, если они хотят продолжить карьеру и выступать на международном уровне.

Так он прокомментировал слова министра спорта и главы Олимпийского комитета России (ОКР) Михаила Дегтярева, который заявил, что атлетам из России, сменившим спортивное гражданство на иностранное, могут запретить въезд в страну.

«Если по этой логике, значит, меня тоже нельзя было впускать? Я отработал свою карьеру и вернулся в Россию и делаю то, что мне нужно делать. И для страны, и для себя», — заявил Цзю. У спортсмена два гражданства — российское и австралийское.

Российский бобслеист и армрестлер, серебряный призер Олимпийских игр 2006 года Алексей Воевода считает, что каждый случай смены гражданства нужно рассматривать отдельно и учитывать контекст.

«Есть разный контекст смены спортивного гражданства. Кто-то ни за что бы не сменил, кто-то ни за что бы не поехал на Олимпиаду без флага и без гимна, есть и такие. Кто-то спокойно поехал и поменял спортивное гражданство, потому что хочет выступать, а кто-то наскандалил», — пояснил он.

При этом Воевода подчеркнул, что если речь идет о «предателях, которые не просто уехали, а еще и снизили имидж российского спорта», то он согласен с инициативой Дегтярева. «Моя позиция всегда была четкая: олимпийский спортсмен — это человек, в которого вкладывает страна огромные деньги. И вот здесь необходимо на уровне каких-то контрактов спортсменов тогда удерживать», — добавил Воевода.

Президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев ранее также рассказал «РБК Спорт» о необходимости применять индивидуальный подход в вопросе возможного запрета на въезд в Россию сменившим гражданство спортсменам. По его словам, есть те, «кто бросил страну», и те, кто поменял гражданство «по уважительным причинам».

На Олимпийских играх в Италии, которые проходят с 6 по 22 февраля, выступают более 30 россиян, сменивших гражданство. Наибольшее число сменивших спортивное гражданство россиян представлены в фигурном катании — 18 человек. За Россию также постепенно отказались выступать порядка десятка теннисистов.