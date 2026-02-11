Слуцкая не увидела «ничего зазорного» в смене спортивного гражданства
Двукратная чемпионка мира в женском одиночном фигурном катании Ирина Слуцкая заявила «РБК Спорту», что в смене спортивного гражданства «нет ничего зазорного».
«На моем веку многие спортсмены ходили выступать за другие страны. Это было, есть, это будет всегда. У каждого свои причины <...> Очень много нюансов, которые, наверное, будут рассматривать индивидуально», — сказала Слуцкая.
Она «не видит ничего зазорного» в том, что спортсмен понимает отсутствие шанса пробиться из-за очень высокой конкуренции, поэтому выходит выступать за другую страну или когда один из партнеров имеет два гражданства.
Ранее министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что атлетам, сменившим спортивное гражданство, следует запретить въезд в Россию и пользование отечественными спортивными объектами.
На Олимпийских играх в Италии более 30 российских спортсменов выступают под флагами других государств. Наибольшее число сменивших спортивное гражданство зафиксировано в фигурном катании — 18 человек. Также за Россию перестали выступать более десятка теннисистов.
Слуцкая является серебряным призером Олимпиады в Солт-Лейк-Сити и бронзовым призером Игр в Турине в одиночном катании. На ее счету два золота на чемпионатах мира, семь побед на чемпионатах Европы.
