Слуцкая не увидела «ничего зазорного» в смене спортивного гражданства

Слуцкая: не вижу ничего зазорного в смене спортивного гражданства

Министр спорта России Михаил Дегтярев считает, что атлетам, сменившим спортивное гражданство, следует запретить въезд в Россию и пользование отечественными спортивными объектами

Ирина Слуцкая (Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press)

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном фигурном катании Ирина Слуцкая заявила «РБК Спорту», что в смене спортивного гражданства «нет ничего зазорного».

«На моем веку многие спортсмены ходили выступать за другие страны. Это было, есть, это будет всегда. У каждого свои причины <...> Очень много нюансов, которые, наверное, будут рассматривать индивидуально», — сказала Слуцкая.

Она «не видит ничего зазорного» в том, что спортсмен понимает отсутствие шанса пробиться из-за очень высокой конкуренции, поэтому выходит выступать за другую страну или когда один из партнеров имеет два гражданства.

Ранее министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что атлетам, сменившим спортивное гражданство, следует запретить въезд в Россию и пользование отечественными спортивными объектами.

На Олимпийских играх в Италии более 30 российских спортсменов выступают под флагами других государств. Наибольшее число сменивших спортивное гражданство зафиксировано в фигурном катании — 18 человек. Также за Россию перестали выступать более десятка теннисистов.

Слуцкая является серебряным призером Олимпиады в Солт-Лейк-Сити и бронзовым призером Игр в Турине в одиночном катании. На ее счету два золота на чемпионатах мира, семь побед на чемпионатах Европы.