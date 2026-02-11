 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
Слуцкая не увидела «ничего зазорного» в смене спортивного гражданства

Слуцкая: не вижу ничего зазорного в смене спортивного гражданства
Министр спорта России Михаил Дегтярев считает, что атлетам, сменившим спортивное гражданство, следует запретить въезд в Россию и пользование отечественными спортивными объектами
Ирина Слуцкая
Ирина Слуцкая (Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press)

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном фигурном катании Ирина Слуцкая заявила «РБК Спорту», что в смене спортивного гражданства «нет ничего зазорного».

«На моем веку многие спортсмены ходили выступать за другие страны. Это было, есть, это будет всегда. У каждого свои причины <...> Очень много нюансов, которые, наверное, будут рассматривать индивидуально», — сказала Слуцкая.

Она «не видит ничего зазорного» в том, что спортсмен понимает отсутствие шанса пробиться из-за очень высокой конкуренции, поэтому выходит выступать за другую страну или когда один из партнеров имеет два гражданства.

Ранее министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что атлетам, сменившим спортивное гражданство, следует запретить въезд в Россию и пользование отечественными спортивными объектами.

Дегтярев допустил запрет на въезд в Россию сменившим гражданство атлетам
Спорт
Михаил Дегтярев

На Олимпийских играх в Италии более 30 российских спортсменов выступают под флагами других государств. Наибольшее число сменивших спортивное гражданство зафиксировано в фигурном катании — 18 человек. Также за Россию перестали выступать более десятка теннисистов.

Слуцкая является серебряным призером Олимпиады в Солт-Лейк-Сити и бронзовым призером Игр в Турине в одиночном катании. На ее счету два золота на чемпионатах мира, семь побед на чемпионатах Европы.

Лавров назвал, чего не могут касаться компромиссы по Украине

Лавров заявил, что Зеленский и Европа изнасиловали мирный план США по Украине

FT: Украина планирует провести выборы президента и референдум до 15 мая

Богомолов попросил уволить его с поста ректора Школы-студии МХАТ

В НАТО назвали, в чем Россия опережает альянс

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8
Авторы
Теги
Персоны
Рената Утяева
Ирина Слуцкая Михаил Дегтярев
Михаил Дегтярев фото
Михаил Дегтярев
политик, министр спорта России, президент Олимпийского комитета России
10 июля 1981 года
